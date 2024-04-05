GALATASARAY HABERİ - Erden Timur'dan flaş hamle! Ali Koç...
Son dakika Galatasaray haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur için çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Timur'dan Koç'un bu sözleri üzerine flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Bir tanesi var lügattaki kelimelerin insan versiyonu olsa bu, yalanın insan versiyonu olurdu. Yanında bir de suç makinesi terbiyesiz, utanmadan bir de TV'ye çıkıyor.
Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece 'Olmamalıydı' deyip, 15 dakika bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini, o yarım aklıyla satır arası mesajlar vermeye çalışıyor.
Koskoca camiana yaptığın kontratlarla, verdiğin bilgilerle yalanı dibine kadar soktun ama bakalım nereye kadar. Fenerbahçe seni de not etti.
Sen camianda popüler olabilirsin ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince" sözlerini sarf etti.
ALİ KOÇ İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK
Galatasaraylı yönetici Erden Timur'un, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Olağanüstü Genel Kurul'da sarf ettiği sözler hakkında tehdit ve hakaret ile ilgili suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.
Galatasaray üyesi avukatların da bu başvuruya imza ile destek vermesinin beklendiği kaydedildi.
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