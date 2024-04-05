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GALATASARAY HABERİ - Erden Timur'dan flaş hamle! Ali Koç...

Son dakika Galatasaray haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur için çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Timur'dan Koç'un bu sözleri üzerine flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 09:45
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GALATASARAY HABERİ - Erden Timur'dan flaş hamle! Ali Koç...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ - Erden Timur'dan flaş hamle! Ali Koç...

Başkan Koç, Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'u hedef alan ifadeler kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Erden Timur'dan flaş hamle! Ali Koç...

Ali Koç, "Yaşanan olayları hafife alarak tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirmeye çalışan rakiplerimizi de not ettik.

GALATASARAY HABERİ - Erden Timur'dan flaş hamle! Ali Koç...

Bir tanesi var lügattaki kelimelerin insan versiyonu olsa bu, yalanın insan versiyonu olurdu. Yanında bir de suç makinesi terbiyesiz, utanmadan bir de TV'ye çıkıyor.

GALATASARAY HABERİ - Erden Timur'dan flaş hamle! Ali Koç...

Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece 'Olmamalıydı' deyip, 15 dakika bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini, o yarım aklıyla satır arası mesajlar vermeye çalışıyor.

GALATASARAY HABERİ - Erden Timur'dan flaş hamle! Ali Koç...

Koskoca camiana yaptığın kontratlarla, verdiğin bilgilerle yalanı dibine kadar soktun ama bakalım nereye kadar. Fenerbahçe seni de not etti.

GALATASARAY HABERİ - Erden Timur'dan flaş hamle! Ali Koç...

Sen camianda popüler olabilirsin ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince" sözlerini sarf etti.

GALATASARAY HABERİ - Erden Timur'dan flaş hamle! Ali Koç...

ALİ KOÇ İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Galatasaraylı yönetici Erden Timur'un, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Olağanüstü Genel Kurul'da sarf ettiği sözler hakkında tehdit ve hakaret ile ilgili suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ - Erden Timur'dan flaş hamle! Ali Koç...

Galatasaray üyesi avukatların da bu başvuruya imza ile destek vermesinin beklendiği kaydedildi.

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