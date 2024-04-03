Muhteşem Icardi

Sezona yaptığı müthiş başlangıç sonrası yaşadığı sakatlık sorunuyla bir süre düşüş yaşayan Mauro İcardi, son haftalarda attığı gollerle Galatasaray'ı taşımaya devam ediyor. Çaykur Rizespor galibiyetinde 1 gol, 1 asist ile oynayan, Kasımpaşa karşısında 2 golle şov yapan yıldız Hatayspor'u da boş geçmedi. Mücadeleye müthiş başlayan 31 yaşındaki oyuncu, 12. dakikada sahne aldı. Mertens'in ortasında kafa vuruşuyla ağları havalandıran İcardi, takımını öne geçiren isim olmayı başardı.

SON 3 GOLÜ KAFAYLA GELDİ

Şampiyonluk yolunda takımını bir kez daha galibiyete taşıyan tecrübeli oyuncu, Süper Lig'deki gol sayısını ise 18'e çıkarttı. Edin Dzeko'yla gol sayısını eşitleyerek krallıktaki iddiasını gösterdi. İcardi, son dönemde kafasıyla attığı gollerle de ön plana çıkmaya başladı. Arjantinli yıldız, Kasımpaşa mücadelesinde 2 golünü da kafayla atmıştı. Böylece Icardi, Süper Lig'de son 3 golünü kafayla kaydetmiş oldu. Geçen sezon son 9 haftada 13 gol atan yıldız, 24. şampiyonluk için de adeta modu açmış oldu.

MUSLERA'DAN 5. DALYA

Galatasaray'ın en fazla maça çıkan ve en fazla kupa kazanan yabancı oyunsusu Muslera, sarı-kırmızılı formayla 500. resmi maçını oynadı. Futbolcular ısınmaya 500 yazan özel tişörtlerle çıktı.

BAY53'ÜN 100'Ü GÜLDÜ

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılılardaki kariyerinde önemli bir eşiğe ulaştı. Bodo-beyazlılar karşıaında 11'de görev alan Barış Alper, sarı-kırmızılılarla 100. resmi maçına çıktı.ü

HATAYSPOR'UN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Hatayspor, Galatasaray karşısında 58. dakikada golü buldu. Uzun kullanılan taç atışında Nikola Maksimovic'in kafa vuruşu kaleci Muslera'dan döndü. Dönen topu tamamlayan Carlos Strandberg topu ağlara yolladı. Hakem Ali Şansalan, VAR'la da görüştükten sonra ofsayt gerekçesiyle bordo-beyazlıların golünü iptal etti.

İNŞALLAH BU TAKIMI LİGDE TUTACAĞIZ

Hatayspor'un kalecisi Erce Kardeşler, fırsatlar yakaladıklarını ancak puan alamadıklarını belirtti. Kardeşler, "Galatasaray'ı tebrik ederim. İki takım da futbol oynamaya çıktı. Futbolu çirkinleştirme olmadı. İyi mücadele oldu. Önde daha kaliteli oyuncuları var, hatayı affetmiyorlar kolay kolay. İstediğimiz fırsatları yakaladık ama puan alamadık. Bu kulübü inşallah ligde tutacağız" diye konuştu.

ABDÜLKERİM FORMASINA KAVUŞTU

Galatasaray'da bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen 29 yaşındaki milli stoper Abdülkerim Bardakcı, Hatayspor maçıyla birlikte Süper Lig'de 9 maç sonra ilk 11'deki formasına kavuştu. Tecrübeli savunmacı, en son Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanan Trabzonspor-Galatasaray derbisinde 11'de yer almıştı. Trabzonspor derbisinden sonra sakatlanan Bardakcı, ligde 9 hafta sonra sarı-kırmızılı formayı giyerken, son maçına ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Karagümrük karşısında çıktı.

ASİST MAKİNESİ MERTENS

Aslan'ın 37 yaşındaki yıldızı Dries Mertens şova devam ediyor... Belçikalı yıldız Hatayspor karşısında da asistini yaptı. İcardi'nin attığı golde ortayı yapan isim olan Mertens, bu sezon 9. gol pasını verdi. Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarından sonra üst üste üçüncü maçında da asist yapmayı başardı. Bu sezon ayrıca 8 de golü olan Mertens, 'double double' yapmaya çok yaklaştı. Tecrübeli oyuncu maçın ardından, "Kazandığımız içn mutluyuz. Skora katkı vermek elbette önemli ama galibiyeti daha fazla önemsiyorum" dedi.

NELSSON GEÇİT VERMEDİ

Bu sezon formayı aldıktan sonra geri vermeyen Nelsson, Hatayspor karşısında da başarılı bir performans gösterdi. Sarı-kırmızılı ekibin Danimarkalı savunmacısı, defansta geçit vermedi. 2 ikili mücadele ve 2 hava topu kazandı. 51 pasında yüzde 86 isabet yakaladı. Nelsson'un son haftalarda da formayı bırakmaması bekleniyor.

DİNAMO TORREIRA HER YERDE!

Aslan'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira, Hatayspor mücadelesinde de başarılı bir performans gösterdi. 49 pasında yüzde 91 isabet yakalayan Uruguaylı oyuncu, sahada basılmadık yer bırakmadı. 11 ikili mücadelenin 7'sini kazanmayı başaran Torreira, 5 top kapma istatistiğiyle de dikkat çekti. Ayrıca hücuma da 1 şut pasıyla katkı sağladı.

ALİ KOÇ'A CEVAP: RAHAT UYUYACAĞIZ!

Icardi Ali Koç'un Erden Timur'a 'Her gece bizi düşün, rahat uyuma' demesine cevap verdi. Gol sevinciyle ilgili gelen soruya, "Maç önünde kulüp ve başkanımız hakkında bazı yorumlar yapılmış onları duyduk. Biz dürüst bir takımız. Bize saldırı olduğu zaman cevap vermeliyiz diye düşünüyorum. Rahat uyuyacağız diye düşünüyorum" dedi.

HALİL İLK KEZ RAKİP OLDU

Galatasaray'ın ara transferde Hatayspor'a kiraladığı Halil Dervişoğlu, RAMS Park'a misafir olarak geldi. Sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılı formayla mücadele eden Halil, bu karşılaşmada Hatay temsilcisinin başarısı için mücadele etti. 68. dakikada Mendes'le değişti. 24 yaşındaki forvet, bu sezon 25 maçta 4 gol, 1 asist yaptı. Hatayspor'da ise 6 maçta skor katkısı yapamadı.

KÖHN 9'DA 8 YAPTI

Devre arasında Hannover'den transfer edilen Derrick Köhn, kalitesini göstermeye devam ediyor. Gana asıllı Alman oyuncu, Hatayspor karşısında da nefis bir performans ortaya koydu. Hatay hücumcularına geçit vermeyen başarılı sol bek, 9 ikili mücadelenin 8'ini kazanmayı başardı. 5 top kapma ve 2 pas arası gerçekleştirerek de savunmadaki görevini eksiksiz yerine getirdi.