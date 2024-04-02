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Nilüfer Belediyespor 0-3 Galatasaray Daikin (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Vodafone Sultan Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 19:08
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Nilüfer Belediyespor 0-3 Galatasaray Daikin (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Vodafone Sultan Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Burhan İlhan, Melike Erol Özkan

Nilüfer Belediyespor: Milenko, Nazlı Eda Kafkas, Gicquel, Kunzler, Deniz Uyanık, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Lila Şengün, Yordanova)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Tashiro, Emine Arıcı, Ayçin Akyol, Lazovic, Eggleston (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Sude Hacımustafaoğlu, Duygu Düzceler, Cuttino)

Setler: 23-25, 15-25, 22-25

Süre: 82 dakika (29, 22, 31)

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