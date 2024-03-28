Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Zaniolo'nun yeni adresi şaşırttı! İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam

TRANSFER HABERİ - Zaniolo'nun yeni adresi şaşırttı! İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında Roma'dan transfer ettiği ve sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basını, Avrupa devinin Zaniolo transferi için sarı-kırmızılılarla görüşmelere başladığını duyururken, bu transfer için ödenecek bonservis bedelini de açıkladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 11:17 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 11:17
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Zaniolo'nun yeni adresi şaşırttı! İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam

Son yıllarda kadrosuna kattığı yıldız futbolcularla ses getiren Galatasaray, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katarak büyük sükse yaratmıştı.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo'nun yeni adresi şaşırttı! İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Zaniolo transferi için Serie A ekibine 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceği, futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo'nun yeni adresi şaşırttı! İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam

Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta attığı gollerle katkıda bulunan İtalyan yıldız, sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralandı.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo'nun yeni adresi şaşırttı! İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam

Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC Limited, şirketimize 5.000.000 Euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1.375.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22.500.000 Euro'dur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15.500.000 Euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır. Ayrıca, Aston Villa FC Limited'e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %10'u şirketimize ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo'nun yeni adresi şaşırttı! İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam

Aston Villa'nın beklenen performansı veremeyen ve forma şansu bulmakta zorlanan Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesindeki opsiyonu kullanması beklenmiyor.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo'nun yeni adresi şaşırttı! İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam

Sezonun sona ermesiyle birlikte Galatasaray'a dönecek olan İtalyan futbolcu, geçtiğimiz günlerde ülke basınına geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo'nun yeni adresi şaşırttı! İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam

"KENDİMİ BİRÇOK KULÜBE TAVSİYE EDEBİLİRİM"

Corriere dello Sport'a konuşan Zaniolo, "Serie A'ya geri dönmek isterim. Roma hala benim kalbimde bu yüzden Lazio'ya asla transfer olmam." ifadelerini kullandı. Zaniolo, "Büyüdüm ve olgunlaştım. Kendimi birçok kulübe tavsiye edebilirim." dedi.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo'nun yeni adresi şaşırttı! İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam

"GALATASARAY'DA HER ŞEYİMİ VERDİM"

Galatasaray'da geçirdiği süreçle ilgili konuşan İtalyan oyuncu, "Galatasaray'da her şeyimi verdim. Bu benim ilk yurt dışı deneyimimdi ve Türkiye bir İtalyan için anlaşılması çok daha zor bir yer. Neyse ki İstanbul'da birçok vatandaşımla karşılaştım. Bakalım yazın neler olacak. Her şey Galatasaray ve Aston Villa'nın elinde. Bu arada Monchi'ye beni 19 yaşındayken Roma'ya transfer ettikten sonra hala benimle ilgilendiği için minnettar olduğumu söylemeliyim" yorumunu yaptı.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo'nun yeni adresi şaşırttı! İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam

"MENAJERİME SOMUT BİR ŞEY OLDUĞUNDA BENİ BİLGİLENDİRMESİNİ İSTEDİM"

Zaniolo, Milan'a transferine ilişkin "Kim bilir. Menajerim Claudio Vigorelli'den sadece somut bir şey olduğunda beni bilgilendirmesini istedim. Şimdi Aston Villa'ya konsantre olmalıyım." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo'nun yeni adresi şaşırttı! İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam

"LAZIO'YA TRANSFERİM MÜMKÜN OLMAYAN BİR DURUM"

Yıldız oyuncu, Lazio'ya transferine ilişkin "Hiçbir şey bilmiyorum. Ama yine de dürüst olmak istiyorum: Roma'nın benim için temsil ettiği şey ve Lazio taraftarlarına duyduğum saygıdan dolayı, bu mümkün olmayan bir durum olur." dedi.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo'nun yeni adresi şaşırttı! İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam

Adı Milan, Juventus, PSG, Roma ve Lazio ile anılan Nicolo Zaniolo ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo'nun yeni adresi şaşırttı! İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam

YENİ TALİP ATLETICO MADRID

İspanyol basını, Atletico Madrid'in İtalyan yıldızı istediğini yazdı.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo'nun yeni adresi şaşırttı! İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam

YÖNETİM ÇOK BEĞENİYOR

Todofichajes'te yer alan haberde; Nicolo Zaniolo'nun Atletico Madrid yönetiminin en beğendiği isimlerden biri olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo'nun yeni adresi şaşırttı! İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam

GALATASARAY İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Atletico Madrid Sportif Direktörü Andrea Berta'nın Zaniolo'nun en üst seviyeye çıkacağından emin olduğu ve 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Galatasaray ile görüşmelere başladığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo'nun yeni adresi şaşırttı! İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam

18 MİLYON EURO ÖDENECEK

Haberde Atletico Madrid'in Zaniolo'nun menajeriyle de temas kurduğu vurgulanırken, İspanyol ekibinin bu transfer için Galatasaray'a 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği yazıldı.

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