TRANSFER HABERİ - Zaniolo'nun yeni adresi şaşırttı! İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam

"Galatasaray'da her şeyimi verdim. Bu benim ilk yurt dışı deneyimimdi ve Türkiye bir İtalyan için anlaşılması çok daha zor bir yer. Neyse ki İstanbul'da birçok vatandaşımla karşılaştım. Bakalım yazın neler olacak. Her şey Galatasaray ve Aston Villa'nın elinde. Bu arada Monchi'ye beni 19 yaşındayken Roma'ya transfer ettikten sonra hala benimle ilgilendiği için minnettar olduğumu söylemeliyim"