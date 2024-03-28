TRANSFER HABERİ - Zaniolo'nun yeni adresi şaşırttı! İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında Roma'dan transfer ettiği ve sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basını, Avrupa devinin Zaniolo transferi için sarı-kırmızılılarla görüşmelere başladığını duyururken, bu transfer için ödenecek bonservis bedelini de açıkladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 11:17 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 11:17
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Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC Limited, şirketimize 5.000.000 Euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1.375.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22.500.000 Euro'dur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15.500.000 Euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır. Ayrıca, Aston Villa FC Limited'e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %10'u şirketimize ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.
Aston Villa'nın beklenen performansı veremeyen ve forma şansu bulmakta zorlanan Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesindeki opsiyonu kullanması beklenmiyor.
Sezonun sona ermesiyle birlikte Galatasaray'a dönecek olan İtalyan futbolcu, geçtiğimiz günlerde ülke basınına geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"KENDİMİ BİRÇOK KULÜBE TAVSİYE EDEBİLİRİM"
Corriere dello Sport'a konuşan Zaniolo, "Serie A'ya geri dönmek isterim. Roma hala benim kalbimde bu yüzden Lazio'ya asla transfer olmam." ifadelerini kullandı. Zaniolo, "Büyüdüm ve olgunlaştım. Kendimi birçok kulübe tavsiye edebilirim." dedi.
"GALATASARAY'DA HER ŞEYİMİ VERDİM"
Galatasaray'da geçirdiği süreçle ilgili konuşan İtalyan oyuncu, "Galatasaray'da her şeyimi verdim. Bu benim ilk yurt dışı deneyimimdi ve Türkiye bir İtalyan için anlaşılması çok daha zor bir yer. Neyse ki İstanbul'da birçok vatandaşımla karşılaştım. Bakalım yazın neler olacak. Her şey Galatasaray ve Aston Villa'nın elinde. Bu arada Monchi'ye beni 19 yaşındayken Roma'ya transfer ettikten sonra hala benimle ilgilendiği için minnettar olduğumu söylemeliyim" yorumunu yaptı.
"MENAJERİME SOMUT BİR ŞEY OLDUĞUNDA BENİ BİLGİLENDİRMESİNİ İSTEDİM"
Zaniolo, Milan'a transferine ilişkin "Kim bilir. Menajerim Claudio Vigorelli'den sadece somut bir şey olduğunda beni bilgilendirmesini istedim. Şimdi Aston Villa'ya konsantre olmalıyım." ifadelerini kullandı.
"LAZIO'YA TRANSFERİM MÜMKÜN OLMAYAN BİR DURUM"
Yıldız oyuncu, Lazio'ya transferine ilişkin "Hiçbir şey bilmiyorum. Ama yine de dürüst olmak istiyorum: Roma'nın benim için temsil ettiği şey ve Lazio taraftarlarına duyduğum saygıdan dolayı, bu mümkün olmayan bir durum olur." dedi.
Adı Milan, Juventus, PSG, Roma ve Lazio ile anılan Nicolo Zaniolo ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
YENİ TALİP ATLETICO MADRID
İspanyol basını, Atletico Madrid'in İtalyan yıldızı istediğini yazdı.
YÖNETİM ÇOK BEĞENİYOR
Todofichajes'te yer alan haberde; Nicolo Zaniolo'nun Atletico Madrid yönetiminin en beğendiği isimlerden biri olduğu aktarıldı.
GALATASARAY İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Atletico Madrid Sportif Direktörü Andrea Berta'nın Zaniolo'nun en üst seviyeye çıkacağından emin olduğu ve 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Galatasaray ile görüşmelere başladığı belirtildi.
18 MİLYON EURO ÖDENECEK
Haberde Atletico Madrid'in Zaniolo'nun menajeriyle de temas kurduğu vurgulanırken, İspanyol ekibinin bu transfer için Galatasaray'a 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği yazıldı.
Nicolo Zaniolo bu sezon Aston Villa formasıyla çıktığı 32 maçta 3 gol attı.
İtalyan yıldızın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Zaniolo'nun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
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