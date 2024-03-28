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Aslan’ın final ayı

Yoğun periyodu geride bırakan G.Saray, nisan ayında rahatlayacak. Sarı-kırmızılı takım, tüm ay boyunca sadece 5 maça çıkacak... Açılış Atakaş Hatayspor’la kapanış ise Adana Demirspor’la olacak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 06:50
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Aslan’ın final ayı

Sezon başından bu yana üç günde bir maç oynayan Galatasaray, Avrupa'dan ve Türkiye Kupası'ndan elenince yoğun periyodu da geride bırakmış oldu. Nisan ayında rahatlayacak olan sarı-kırmızılılar, 1'i Süper Kupa, 4'ü Süper Lig olmak üzere toplamda 5 maça çıkacak. Açılış, 2 Nisan'da Hatayspor karşılaşmasıyla yapılacak. Ardından Şanlıurfa'ya Süper Kupa finali için gidecek olan Aslan, dönüşünde Corendon Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Pendikspor ve son olarak da Adana Demirspor maçlarıyla nisan ayı tamamlanacak. Galatasaray her ne kadar nisan ayında 6 günde bir maç yapacak olsa da yönetim ve teknik heyet şampiyonluk yarışında her mücadeleyi final olarak görüyor. Futbolcular da şampiyonluğa konsantre olmuş durumda...

HAKIM ZIYECH PARLAYACAK

Sezonun ikinci yarısının büyük bölümünde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Hakim Ziyech, ligin kalan bölümünde daha fazla süre alacak. Şu ana kadar 16 maçta forma giyen ve 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan Faslı oyuncu, Buruk'un en önemli kozu olacak.

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