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Galatasaray'da Ndombele krizi! Şimdi ne olacak?

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Tanguy Ndombele, beklenen performansı bir türlü sergileyemedi. Teknik direktör Okan Buruk'un gözüne giremeyen 27 yaşındaki orta saha, daha çok rotasyon oyuncusu olarak kullanılıyor. Takımdaki geleceği merak konusu olan Ndombele hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 11:40
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Galatasaray'da Ndombele krizi! Şimdi ne olacak?

Tanguy Ndombele, yaz transfer döneminde büyük beklentilerle Tottenham'dan ayrılarak Galatasaray'ın yolunu tutmuştu.

Galatasaray'da Ndombele krizi! Şimdi ne olacak?

Orta sahada Lucas Torreira ile kusursuz bir ikili olması beklenen Fransız oyuncu, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Galatasaray'da Ndombele krizi! Şimdi ne olacak?

Bunun sonucunda Tottenham, Galatasaray'da kiralık olarak boy gösteren Ndombele'nin biletini daha geri dönmeden kesti.

Galatasaray'da Ndombele krizi! Şimdi ne olacak?

TANGUY NDOMBELE TOTTENHAM'DA İSTENMİYOR

İngiliz basını, Tanguy Ndombele için çarpıcı bir iddia ortaya attı. Akşam'ın derlediği haberde; Tottenham'da teknik direktör Ange Postecoglou'nun 27 yaşındaki orta sahayı gelecek sezon kadroda düşünmediği ve oyuncunun satış listesine koyulmasını istediği ifade edildi.

Galatasaray'da Ndombele krizi! Şimdi ne olacak?

Ndombele'ye teklif gelmemesi halinde ise sözleşme fesih yoluna gitme ihtimalinin de göz önünde bulundurulacağı belirtildi.

Galatasaray'da Ndombele krizi! Şimdi ne olacak?

GELECEK DURAĞI MERAK KONUSU

Galatasaray'ın hiçbir şekilde bonservisini almayı düşünmediği Tanguy Ndombele'nin geleceği merak konusu oldu.

Galatasaray'da Ndombele krizi! Şimdi ne olacak?

Tottenham'da da istenmeyen adam olan Fransız orta sahanın yaz transfer döneminde yeniden Ligue 1'e dönebileceği haberin detayları arasında yer aldı.

Galatasaray'da Ndombele krizi! Şimdi ne olacak?

GALATASARAY PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maçta 656 dakika sahada kalan Tanguy Ndombele'nin golü bulunmazken, skora yalnızca 1 asist ile katkı sağladı.

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