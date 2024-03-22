Galatasaray'da Ndombele krizi! Şimdi ne olacak?
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Tanguy Ndombele, beklenen performansı bir türlü sergileyemedi. Teknik direktör Okan Buruk'un gözüne giremeyen 27 yaşındaki orta saha, daha çok rotasyon oyuncusu olarak kullanılıyor. Takımdaki geleceği merak konusu olan Ndombele hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
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TANGUY NDOMBELE TOTTENHAM'DA İSTENMİYOR
İngiliz basını, Tanguy Ndombele için çarpıcı bir iddia ortaya attı. Akşam'ın derlediği haberde; Tottenham'da teknik direktör Ange Postecoglou'nun 27 yaşındaki orta sahayı gelecek sezon kadroda düşünmediği ve oyuncunun satış listesine koyulmasını istediği ifade edildi.
Ndombele'ye teklif gelmemesi halinde ise sözleşme fesih yoluna gitme ihtimalinin de göz önünde bulundurulacağı belirtildi.
GELECEK DURAĞI MERAK KONUSU
Galatasaray'ın hiçbir şekilde bonservisini almayı düşünmediği Tanguy Ndombele'nin geleceği merak konusu oldu.
Tottenham'da da istenmeyen adam olan Fransız orta sahanın yaz transfer döneminde yeniden Ligue 1'e dönebileceği haberin detayları arasında yer aldı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maçta 656 dakika sahada kalan Tanguy Ndombele'nin golü bulunmazken, skora yalnızca 1 asist ile katkı sağladı.
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