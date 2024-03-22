Haberler Galatasaray Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında süren ezeli rekabet transfer yarışına da yansıdı. İki İstanbul devinin o Fransız yıldız için kolları sıvadığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir taraftan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını yürütüyor.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

Hücum hattına iyi bir takviye yapmayı planlayan Kanarya ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

MARTIAL'I MENAERİ ÖNERDİ

Kariyerine Manchester United'da devam eden Anthony Martial, henüz kulübü ile sözleşme uzatmadı.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

Kontratı sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki Fransız yıldızın menajerinin, Martial için transfer görüşmelerine başladığı gündeme geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

Takvim'de yer alan habere göre Martial'ın menajerinin Türkiye'den de Fenerbahçe ve Galatasaray ile temas kurduğu ve iki ezeli rakibin bu transferde birbirine rakip olabileceği öğrenildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

170 GOLE KATKI SAĞLADI

Manchester United formasıyla 317 maça çıkan Martial, 90 gol attı ve 55 de asist yaptı.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

Daha önce Monaco, Sevilla ve Lyon için ter döken Martial, toplamda ise 403 maçta 106 gol, 64 de asiste imza atmayı bildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

Sol kanat, sağ kanat ve santrforda oynayabilen Fransız yıldız bu sezon ise 19 maçta 2 gol, 1 asist katkısı yaptı. Martial'e en güncel verilere göre; 10 milyon Euro değer biçiliyor.

DİĞER
Bir zamanlar kadın kuşağı deyince akla ilk o gelirdi! 55 yaşındaki Esra Ceyhan bakın şimdi ne yapıyor ne halde!
FETÖ'nün 'Siyaset Mahrem Yapılanması' deşifre oldu! 69 mahrem sorumlu! CHP ve HDPKK ile kanlı ortaklık
İtalyan yıldıza Buruk'tan onay!
İşte Buruk'un yeni prensi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İtalyan yıldıza Buruk'tan onay!
Icardi'ye bir talip daha!
AFAD, Kandilli son depremler listesi (22 Mart 2024)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella'dan Semih açıklaması! Montella'dan Semih açıklaması! 01:06
Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa sözleri! Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa sözleri! 01:06
Beşiktaş'tan Semih tepkisi! Beşiktaş'tan Semih tepkisi! 01:06
F.Bahçe'ye 3 müjde birden! F.Bahçe'ye 3 müjde birden! 01:06
A. Efes evinde kazandı! A. Efes evinde kazandı! 01:06
F.Bahçe ve G.Saray devleri solladı! F.Bahçe ve G.Saray devleri solladı! 01:06
Daha Eski
Ferdi'ye komik teklif! Önerilen rakam şaşırttı Ferdi'ye komik teklif! Önerilen rakam şaşırttı 01:06
F.Bahçe'de yabancı sorunu! En az 6 futbolcu... F.Bahçe'de yabancı sorunu! En az 6 futbolcu... 01:06
A Milli Takım Macaristan'a gitti! A Milli Takım Macaristan'a gitti! 01:05
Gulacsi: Türkiye çok büyük bir güce sahip! Gulacsi: Türkiye çok büyük bir güce sahip! 01:05
"Türkiye maçı önemli bir prova olacak!" "Türkiye maçı önemli bir prova olacak!" 01:05
Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi başladı Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi başladı 01:05