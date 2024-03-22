Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya!
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında süren ezeli rekabet transfer yarışına da yansıdı. İki İstanbul devinin o Fransız yıldız için kolları sıvadığı öğrenildi. İşte detaylar...
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Kontratı sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki Fransız yıldızın menajerinin, Martial için transfer görüşmelerine başladığı gündeme geldi.
Takvim'de yer alan habere göre Martial'ın menajerinin Türkiye'den de Fenerbahçe ve Galatasaray ile temas kurduğu ve iki ezeli rakibin bu transferde birbirine rakip olabileceği öğrenildi.
170 GOLE KATKI SAĞLADI
Manchester United formasıyla 317 maça çıkan Martial, 90 gol attı ve 55 de asist yaptı.
Daha önce Monaco, Sevilla ve Lyon için ter döken Martial, toplamda ise 403 maçta 106 gol, 64 de asiste imza atmayı bildi.
Sol kanat, sağ kanat ve santrforda oynayabilen Fransız yıldız bu sezon ise 19 maçta 2 gol, 1 asist katkısı yaptı. Martial'e en güncel verilere göre; 10 milyon Euro değer biçiliyor.
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