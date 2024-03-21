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GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'ın da sözleşmesi uzatılıyor! Maaşına zam yolda

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, iç transferde gaza bastı. Önemli isimlerle tek tek sözleşme yenileyen sarı-kırmızılılarda sırada Kaan Ayhan var. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 09:54
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GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'ın da sözleşmesi uzatılıyor! Maaşına zam yolda

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, iç transfer çalışmaları da yoğun şekilde sürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'ın da sözleşmesi uzatılıyor! Maaşına zam yolda

Sarı-kırmızılı yönetim Muslera, Torreira, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin ardından bir oyuncuda daha sözleşme revizyonu yapacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'ın da sözleşmesi uzatılıyor! Maaşına zam yolda

Galatasaray yönetimi, Kaan Ayhan'ın sözleşmesini uzatmak için tecrübeli oyuncunun menajerini İstanbul'a davet etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'ın da sözleşmesi uzatılıyor! Maaşına zam yolda

Sarı-kırmızılı takımla 2.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki milli oyuncunun maaşında iyileştirme yapılması ve daha uzun süreli bir sözleşme imzalanması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'ın da sözleşmesi uzatılıyor! Maaşına zam yolda

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Kaan Ayhan, sahada kaldığı ve 2237 dakikada 1 gol atıp 1 de asist üretti, 6 sarı - 1 kırmızı kart gördü.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'ın da sözleşmesi uzatılıyor! Maaşına zam yolda

KAAN AYHAN KİMDİR?

Kaan Ayhan, 10 Kasım 1994 tarihinde doğdu. 29 yaşındaki futbolcu, Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'ın da sözleşmesi uzatılıyor! Maaşına zam yolda

Defans bölgesinde görev yapan oyuncu kariyerine Schalke 04 altyapısında başladı. Başarılı futbolcu Eintracht Frankfurt, Schalke 04, Fortuna Düsseldorf, Sassuolo ve Galatasaray formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'ın da sözleşmesi uzatılıyor! Maaşına zam yolda

Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanan Ayhan, stoper mevkisinde görev yapıyor. Ön libero ve sağ bekte de forma giyebiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'ın da sözleşmesi uzatılıyor! Maaşına zam yolda

A Milli Takım'da da oynayan Kaan Ayhan'ın güncel piyasa değeri 4.7 milyon euro...

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