GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'ın da sözleşmesi uzatılıyor! Maaşına zam yolda
Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, iç transferde gaza bastı. Önemli isimlerle tek tek sözleşme yenileyen sarı-kırmızılılarda sırada Kaan Ayhan var. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)
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Sarı-kırmızılı takımla 2.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki milli oyuncunun maaşında iyileştirme yapılması ve daha uzun süreli bir sözleşme imzalanması bekleniyor.
Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Kaan Ayhan, sahada kaldığı ve 2237 dakikada 1 gol atıp 1 de asist üretti, 6 sarı - 1 kırmızı kart gördü.
KAAN AYHAN KİMDİR?
Kaan Ayhan, 10 Kasım 1994 tarihinde doğdu. 29 yaşındaki futbolcu, Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi.
Defans bölgesinde görev yapan oyuncu kariyerine Schalke 04 altyapısında başladı. Başarılı futbolcu Eintracht Frankfurt, Schalke 04, Fortuna Düsseldorf, Sassuolo ve Galatasaray formaları giydi.
Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanan Ayhan, stoper mevkisinde görev yapıyor. Ön libero ve sağ bekte de forma giyebiliyor.
A Milli Takım'da da oynayan Kaan Ayhan'ın güncel piyasa değeri 4.7 milyon euro...
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