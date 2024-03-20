Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Arsenal'in yıldızını istiyor! Bedelsiz gelecek

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Arsenal'in yıldızını istiyor! Bedelsiz gelecek

Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonunun sonuna doğru yaklaşılırken, ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray'da transfer çalışmaları şimdiden başladı. Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan iki takım, Arsenal forması giyen yıldız futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 10:41 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 10:51
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Arsenal'in yıldızını istiyor! Bedelsiz gelecek

Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesine 8 hafta kala büyük heyecan yaşanıyor. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe kıran kırana şampiyonluk mücadelesi verirken, küme düşme hattında da heyecan devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Arsenal'in yıldızını istiyor! Bedelsiz gelecek

Sezon sonunda şampiyonluk ipini kimin göğüsleyeceği merak konusu olurken, ligin bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmaları da hızlandı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Arsenal'in yıldızını istiyor! Bedelsiz gelecek

Süper Lig'de özellikle dört büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yapacağı hamleler merak ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Arsenal'in yıldızını istiyor! Bedelsiz gelecek

Kabus gibi bir sezon geçiren Beşiktaş ve şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray, transfer çalışmalarına şimdiden başladı

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Arsenal'in yıldızını istiyor! Bedelsiz gelecek

Ligde son 11 maçını kazanan ve yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, topladığı 81 puanla zirvede yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Arsenal'in yıldızını istiyor! Bedelsiz gelecek

Şampiyonluk yarışının dışında kalan ve son 3 maçından mağlup ayrılan Beşiktaş ise 46 puanla 4. sırada bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Arsenal'in yıldızını istiyor! Bedelsiz gelecek

Yeni sezonda zirve mücadelesi verecek olan ve transfer çalışmalarına şimdiden başlayan iki ezeli rakiple ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Arsenal'in yıldızını istiyor! Bedelsiz gelecek

YENİDEN CEDRIC SOARES

İtalyan basını, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sezon başında da gündeme gelen Portekizli sol bek Cedric Soares'i istediğini yazdı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Arsenal'in yıldızını istiyor! Bedelsiz gelecek

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Tuttomercatoweb'de yer alan haberde; sezon sonunda Premier Lig ekibiyle sözleşmesi sona erecek tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Arsenal'in yıldızını istiyor! Bedelsiz gelecek

İSPANYA, FRANSA VE İNGİLTERE'DEN DE TALİPLERİ VAR

Haberde ayrıca Beşiktaş ve Galatasaray'ın yanı sıra İspanya, Fransa ve İngiltere'den de Soares'e ilgi olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Arsenal'in yıldızını istiyor! Bedelsiz gelecek

Cedric Soares, bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 6 maçta 193 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Arsenal'in yıldızını istiyor! Bedelsiz gelecek

Portekizli sol bek, gol ve asist katkısı üretemedi.

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