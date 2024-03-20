TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Arsenal'in yıldızını istiyor! Bedelsiz gelecek
Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonunun sonuna doğru yaklaşılırken, ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray'da transfer çalışmaları şimdiden başladı. Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan iki takım, Arsenal forması giyen yıldız futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 10:41 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 10:51
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Kabus gibi bir sezon geçiren Beşiktaş ve şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray, transfer çalışmalarına şimdiden başladı
Ligde son 11 maçını kazanan ve yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, topladığı 81 puanla zirvede yer alıyor.
Şampiyonluk yarışının dışında kalan ve son 3 maçından mağlup ayrılan Beşiktaş ise 46 puanla 4. sırada bulunuyor.
Yeni sezonda zirve mücadelesi verecek olan ve transfer çalışmalarına şimdiden başlayan iki ezeli rakiple ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
YENİDEN CEDRIC SOARES
İtalyan basını, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sezon başında da gündeme gelen Portekizli sol bek Cedric Soares'i istediğini yazdı.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Tuttomercatoweb'de yer alan haberde; sezon sonunda Premier Lig ekibiyle sözleşmesi sona erecek tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılacağı belirtildi.
İSPANYA, FRANSA VE İNGİLTERE'DEN DE TALİPLERİ VAR
Haberde ayrıca Beşiktaş ve Galatasaray'ın yanı sıra İspanya, Fransa ve İngiltere'den de Soares'e ilgi olduğu belirtildi.
Cedric Soares, bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 6 maçta 193 dakika süre aldı.
Portekizli sol bek, gol ve asist katkısı üretemedi.
İngiliz deviyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Soares'in güncel piyasa değeriyse 2 milyon Euro.
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