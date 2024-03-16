Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Kadıköy'de canlı izlendi
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların Fenerbahçe-Union SG maçında o yıldızı canlı izlediği ve sezon sonuna kadar takibe aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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SEZON SONU KARAR VERİLECEK
Yıldız oyuncu ile ilgili olumlu rapor gelmesi halinde de sezon sonu için Puertas için harekete geçileceği de gelen haberler arasında.
Bu sezon Belçika kulübüyle 44 maça çıkan İspanyol yıldız 8 gol, 19 asistlik performans sergiledi.
Puertas'ın takımıyla olan kontratı 2025 yılında sona erecek. Ancak Belçika ekibi sözleşmeyi 1 yıl daha uzatma hakkına sahip.
Yıldız futbolcu da Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray'ın kendisi ile ilgilendiği yönünde çıkan haberleri doğrulamıştı.
44 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Puertas bu sezon 44 resmi maçta oynadı. İspayol yıldızın 8 gol, 19 asisti var.
CAMERON PUERTAS KİMDİR?
Cameron Puertas, 18 Ağustos 1998'de İsviçre'nin Lozan kentinde dünyaya geldi. Futbola Forward altyapısında başladı.
2016 yazında bedelsiz olarak Team Vaud U21'e transfer oldu ve 2 yıl sonra ise Lausanne-Sport'a imza attı.
Ocak 2022'de 1.16 milyon Euro bonservis bedeliyle Union Saint-Gilloise'nin yolunu tuttu.
Belçika ekibiyle 2025 yazında kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro...
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