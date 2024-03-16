Haberler Galatasaray Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Kadıköy'de canlı izlendi

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Kadıköy'de canlı izlendi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların Fenerbahçe-Union SG maçında o yıldızı canlı izlediği ve sezon sonuna kadar takibe aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Kadıköy'de canlı izlendi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da önümüzdeki sezon için transfer çalışmaları da başlamış durumda.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Kadıköy'de canlı izlendi

Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı takımın scout ekibinin Fenerbahçe-Union SG maçında Belçika ekibinden bir oyuncuyu izlediği ortaya çıktı.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Kadıköy'de canlı izlendi

Cimbom'un 25 yaşındaki 10 numarası Cameron Puertas'ı izlediği öğrenildi. İspanyol futbolcuyu Kadıköy'deki maçta yakından takip eden scout ekibinin teknik heyet ve yönetime detaylı bir rapor sunacağı ifade edildi.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Kadıköy'de canlı izlendi

SEZON SONU KARAR VERİLECEK

Yıldız oyuncu ile ilgili olumlu rapor gelmesi halinde de sezon sonu için Puertas için harekete geçileceği de gelen haberler arasında.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Kadıköy'de canlı izlendi

Bu sezon Belçika kulübüyle 44 maça çıkan İspanyol yıldız 8 gol, 19 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Kadıköy'de canlı izlendi

Puertas'ın takımıyla olan kontratı 2025 yılında sona erecek. Ancak Belçika ekibi sözleşmeyi 1 yıl daha uzatma hakkına sahip.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Kadıköy'de canlı izlendi

Yıldız futbolcu da Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray'ın kendisi ile ilgilendiği yönünde çıkan haberleri doğrulamıştı.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Kadıköy'de canlı izlendi

44 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Puertas bu sezon 44 resmi maçta oynadı. İspayol yıldızın 8 gol, 19 asisti var.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Kadıköy'de canlı izlendi

CAMERON PUERTAS KİMDİR?

Cameron Puertas, 18 Ağustos 1998'de İsviçre'nin Lozan kentinde dünyaya geldi. Futbola Forward altyapısında başladı.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Kadıköy'de canlı izlendi

2016 yazında bedelsiz olarak Team Vaud U21'e transfer oldu ve 2 yıl sonra ise Lausanne-Sport'a imza attı.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Kadıköy'de canlı izlendi

Ocak 2022'de 1.16 milyon Euro bonservis bedeliyle Union Saint-Gilloise'nin yolunu tuttu.

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Kadıköy'de canlı izlendi

Belçika ekibiyle 2025 yazında kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro...

DİĞER
Şark Bülbülü'nün güzeller güzeli Hatçe'si son hali ile üzdü! İşte yılların acımasız davrandığı 69 yaşındaki Ayşen Cansev...
Paradan kuleci Ekrem İmamoğlu'nun fondaşını seçim korkusu sardı: Çabuk bitirin talimatı verdi
Sacha Boey ilaç oldu! Icardi ve Torreira...
Mert Hakan'ın durumu belli oldu! Trabzonspor maçında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mertens'ten G.Saray'a sözleşme yanıtı!
Sacha Boey ilaç oldu! Icardi ve Torreira...
AFAD, Kandilli son depremler listesi (16 Mart 2024)
Namaz vakitleri İstanbul | 16 Mart Cumartesi
Dolar ne kadar? (16 Mart Cumartesi)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Sociedad evinde güldü! Real Sociedad evinde güldü! 01:07
Gol düellosunda kazanan Lyon! Gol düellosunda kazanan Lyon! 01:07
Real Sociedad evinde güldü! Real Sociedad evinde güldü! 01:07
Gol düellosunda kazanan Lyon! Gol düellosunda kazanan Lyon! 01:07
Bologna 90+4'te galibiyete uzandı! Bologna 90+4'te galibiyete uzandı! 00:57
Bologna 90+4'te galibiyete uzandı! Bologna 90+4'te galibiyete uzandı! 00:56
Daha Eski
Leipzig Köln'ü ateşe attı! Leipzig Köln'ü ateşe attı! 00:44
Leipzig Köln'ü ateşe attı! Leipzig Köln'ü ateşe attı! 00:43
Gençler Körfez'i yıktı Gençler Körfez'i yıktı 00:29
Anadolu Efes deplasmanda kayıp! Anadolu Efes deplasmanda kayıp! 00:23
Mert Hakan'ın durumu belli oldu! Trabzonspor maçında... Mert Hakan'ın durumu belli oldu! Trabzonspor maçında... 00:23
Pendikspor 90+7'de kazandı! Pendikspor 90+7'de kazandı! 00:23