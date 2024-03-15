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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni yıldızı İngiltere'den! Bedavaya gelecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, bir yandan yaklaşan yaz transfer dönemi için kollarını sıvadı. Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 09:15
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni yıldızı İngiltere'den! Bedavaya gelecek

Avrupa ve Türkiye Kupası'na veda ettikten sonra liderliğini sürdürdüğü Süper Lig'e odaklanan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni yıldızı İngiltere'den! Bedavaya gelecek

Sarı-kırmızılılar, ligde bitime 9 hafta kalan ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni yıldızı İngiltere'den! Bedavaya gelecek

Sezonu zirvede noktalayarak üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanmak isteyen Cimbom, bir yandan da yaklaşan yaz transfer dönemi için çalışmalarına başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni yıldızı İngiltere'den! Bedavaya gelecek

2024/2025 sezonu öncesi kadrosuna katacağı isimlerle daha güçlü bir takım oluşturmayı amaçlayan Aslan'da önceliklerden biri orta saha transferi...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni yıldızı İngiltere'den! Bedavaya gelecek

Galatasaray, sezonun sona ermesinin ardından teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Sergio Oliveira ve kiralık sözleşmesi sona erecek olan Tanguy Ndombele ile yola devam etmeyi düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni yıldızı İngiltere'den! Bedavaya gelecek

Bu doğrultuda arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, aradığı ismi İngiltere'de buldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni yıldızı İngiltere'den! Bedavaya gelecek

Lucas Torreira'nın yanına kaliteli bir isim almak isteyen sarı-kırmızılıların hedefinde; Leicester City ile sözleşmesi bitecek olan Wilfred Ndidi var.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni yıldızı İngiltere'den! Bedavaya gelecek

Ndombele'den memnun kalmayan Aslan'ın Nijeryalı orta saha için oyuncunun temsilcisiyle görüşme yaptığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni yıldızı İngiltere'den! Bedavaya gelecek

MARESCA KARAR VERMEDİ

Bu iddianın sahibi ise İngiliz basını... Ada medyasına yansıyan haberlere göre; Leicester, Ndidi'ye henüz sözleşme teklif etmedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni yıldızı İngiltere'den! Bedavaya gelecek

Bunun nedeni de menajer Enzo Maresca'nın Premier Lig'e yükseldikten sonra kadro planlamasını yapmak istemesi. "leicestermercury"nin haberinde; "Galatasaray Ndidi'yi takıma katmak için ikna etmeye çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni yıldızı İngiltere'den! Bedavaya gelecek

Galatasaray'ın ligde lider olduğuna ve şampiyonluğun en büyük favorisi olduğuna da vurgu yapıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni yıldızı İngiltere'den! Bedavaya gelecek

Bu sezon Leicester City formasıyla Championship'te 23 maça çıkan ve 2 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan Ndidi, 29 Aralık'tan bu yana sakat. Oyuncunun sezon sonunda geri dönmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni yıldızı İngiltere'den! Bedavaya gelecek

WILFRED NDIDI KİMDİR?

Wilfred Ndidi, 16 Aralık 1996'da Nijerya'nın Lagos kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından Nath Boys'ta başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni yıldızı İngiltere'den! Bedavaya gelecek

Ocak 2015'te 180 bin Euro bonservis bedeliyle Genk'e transfer oldu. 2 yıl burada top koşturan Nijeryalı orta saha, Ocak 2017'de 17.6 milyon Euro'ya Leicester City'nin yolunu tuttu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni yıldızı İngiltere'den! Bedavaya gelecek

Nijeryalı orta sahanın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro...

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