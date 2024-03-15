TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni yıldızı İngiltere'den! Bedavaya gelecek

Bunun nedeni de menajer Enzo Maresca'nın Premier Lig'e yükseldikten sonra kadro planlamasını yapmak istemesi. "leicestermercury"nin haberinde; "Galatasaray Ndidi'yi takıma katmak için ikna etmeye çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın ligde lider olduğuna ve şampiyonluğun en büyük favorisi olduğuna da vurgu yapıldı.