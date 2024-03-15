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Galatasaray eski yöneticisi Necati Demirkol: İnşallah güzel oyunla şampiyon oluruz

Galatasaray eski yöneticisi Necati Demirkol, “İnşallah hak ederek, güzel oyunla şampiyon oluruz” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 12:58
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Galatasaray eski yöneticisi Necati Demirkol: İnşallah güzel oyunla şampiyon oluruz

Galatasaray eski yöneticisi Necati Demirkol, futbol takımıyla ilgili basın mensuplarına iftar programında açıklamalar yaptı. Demirkol, "Okan Buruk, Türkiye'de olsun, Avrupa'da olsun kendini kanıtlamış başarılı bir teknik direktör. Beklentilerimizin çok üzerinde bir performans sergiledi. Takımı nereden aldın, nerelere getirdi. Sadece iyi bir teknik direktör olmasının dışında başarılı, çalışkan biri olduğunu biliyoruz. İyi bir yönetici, camiasına saygılı, yönetimle uyumlu ve spor dünyası ile barışık biri. Okan Buruk her geçen gün takdiri, sevgiyi ve saygıyı daha fazla hak ediyor. Okan Buruk inşallah uzun yıllar böyle devam eder. Hak edene formayı vermesiyle, çalışmasıyla Okan Buruk'u çok beğeniyorum. Futbol takımını çok beğeniyorum. Futbolcuların hepsinin üzerine Okan Buruk'un etkisi var. Bütün maçları izliyorum" dedi.

Şampiyonluk yarışı için ise Necati Demirkol, "Galatasaray çok rahat şampiyon olur diyorum. Bana göre şampiyonluk düğümü şimdiye kadar kopmalıydı. Galatasaray'ın kalan bütün maçlarını yenebilecek kadrosu olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Galatasaray taraftarının her zaman takımın arkasında olduğunu vurgulayan Demirkol, "Galatasaray taraftarı örnek taraftar. Ne zaman susması gerektiğini, ne zaman desteklemesi gerektiğini biliyor. Avrupa'da bizden daha iyi taraftar yok. Oyuncuların arkalarında durmaları, destekleri takdire şayan. O da bizim en önemli gücümüz. Kadromuz da çok güzel. Okan hoca uyumu yakaladı. Ben keyifle maçları izliyorum. İnşallah hak ederek, güzel oyunla şampiyon oluruz" diye konuştu.

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