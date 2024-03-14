Yüz akıyız!

Galatasaray'da dün gündemi en çok meşgul eden konu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, çoğunluğunda Galatasaray'ı hedef aldığı basın toplantısıydı. Toplantıda "Galatasaray Türk futbolu için beka sorunudur" sözlerini kullanan Koç'a en büyük tepki sarı-kırmızılı taraftarlardan geldi. Koç'un basın toplantısı sosyal medyada spor gündeminin en çok konuşulan konusu oldu. Koç'un bu sözlerine Galatasaray taraftarları "Galatasaray Türk futbolunun yüz akıdır, Avrupa'ya açılan kapısıdır" sözleriyle yanıt verdi.

BELHANDA'NIN ÜÇLÜSÜ ESKİ

G.Saray Kulübü'nün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a vereceği cevap merakla beklenirken sosyal medyadan harekete geçen Galatasaraylı taraftarlar, Ali Koç'un açıklamalarına tepki gösterip bazı örnekleri de eleştirdi. Belhanda'nın taraftara üçlü çektirdiği pozisyonu basın toplantısında gösteren Koç'un paylaşımının eski olduğunu belirten taraftarlar, "Görüntü geçen yıldan diyorlar ama yalan. O üçlü 13. olduğumuz Torrent'li sezonda çektirildi" yorumlarını yaptı. Ayrıca G.saraylı sosyal medya hesapları F.Bahçe lehine yapılan hakem hatalarını bir kez daha paylaştı. Savaş ÇORLU