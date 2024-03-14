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GALATASARAY HABERİ: 4 isim ön plana çıktı! İşte 10 maçlık galibiyet serisininin mimarları

Trendyol Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, 10 maçtır sahadan zaferle ayrılıyor. Sarı-kırmızılıların bu başarısında 4 futbolcu ön plana çıktı. İşte o yıldızlar ve performansları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 10:24 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 10:25
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GALATASARAY HABERİ: 4 isim ön plana çıktı! İşte 10 maçlık galibiyet serisininin mimarları

Zirvede oturduğu Süper Lig'de 10 haftadır kazanan Galatasaray'da 4 oyuncu, bu maçların hepsine ilk 11'de başladı.

GALATASARAY HABERİ: 4 isim ön plana çıktı! İşte 10 maçlık galibiyet serisininin mimarları

Sabah'ta yer alan habere göre, takımın vazgeçilmezleri olan Fernando Muslera, Victor Nelsson, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens, performanslarıyla takıma büyük katkı yaptı.

GALATASARAY HABERİ: 4 isim ön plana çıktı! İşte 10 maçlık galibiyet serisininin mimarları

Ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray'ın 1 numarası Muslera, 10 maçlık galibiyet serisinde 4 defa kalesini gole kapadı.

GALATASARAY HABERİ: 4 isim ön plana çıktı! İşte 10 maçlık galibiyet serisininin mimarları

Uruguaylı file bekçisinin önünde değişmeyen tek isim olan Danimarkalı stoper Nelsson, Kayserispor ve Samsunspor'a attığı gollerle hücuma katkı yaptı.

GALATASARAY HABERİ: 4 isim ön plana çıktı! İşte 10 maçlık galibiyet serisininin mimarları

Barış Alper ceza ve sakatlıkların yaşandığı bu dönemde sağ bek, sol bek, sağ açık ve forvette görevini eksiksiz yerine getirdi.

GALATASARAY HABERİ: 4 isim ön plana çıktı! İşte 10 maçlık galibiyet serisininin mimarları

37 yaşındaki Mertens de attığı goller, yaptığı asistler ve presle 10 numaralı formanın hakkını veriyor.

GALATASARAY HABERİ: 4 isim ön plana çıktı! İşte 10 maçlık galibiyet serisininin mimarları

Aslan'ı 10 haftalık periyotta taşıyan bu dört oyuncuyu 9 maçla Torreira, Kerem Demirbay ve Kerem Aktürkoğlu takip ediyor.

GALATASARAY HABERİ: 4 isim ön plana çıktı! İşte 10 maçlık galibiyet serisininin mimarları

Yeni transfer Köhn artık sol bekin bankosu. İcardi sakatlığını atlattı ve gollerine başladı. İlk 11'i Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu gibi joker oyuncular tamamlıyor.

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