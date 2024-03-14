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Dersimiz Paşa

“Konsantrasyon” mottosuyla takımı Kasımpaşa maçına hazırlayan teknik direktör Okan Buruk, takımı “Saha dışı gündeme kulak tıkayın” diye uyardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 06:50
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Dersimiz Paşa

Şampiyonluk yolunda tam motivasyonla yoluna devam etmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oyuncularını saha dışı gündemin uzağında tutmaya çalışıyor. Kulüpler arasındaki açıklama savaşlarının uzağında kalmaya çalışan Buruk, takımı "Konsantrasyon" mottosuyla yarışta tutmaya çalışıyor. 6-2'lik Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından gözünü Kasımpaşa maçına çeviren Buruk, öğrencileriyle dünkü idman öncesi yaptığı toplantıda, milli ara öncesi mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi. Kasımpaşa'nın her takımın başına bela olabilecek bir takım olduğuna dikkat çeken Buruk'un oyuncularını, "Bir an motivasyon kaybı yaşamadan tam kapasiteyle mücadele etmeliyiz. Milli araya kazanıp

Çaykur Rize karşısında kazanan 11'i Kasımpaşa maçında bozmayı düşünmeyen Buruk, milli ara öncesi takıma 4-5 gün izin verecek.

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