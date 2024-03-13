GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan motivasyon konuşması! İşte o sözler
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında pazar günü Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da mücadelenin hazırlıkları devam ediyor. Kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak liderliğini sürdürmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Oyuncularıyla toplantı yapan Okan Buruk, lige verilecek milli ara öncesinde kayıp istemediğini vurguladı.
Buruk'un, "Kasımpaşa bu sezon formda ve etkili oyunculara sahip. Konsantrasyonu elden bırakmayın. Kazanıp milli araya lider ve keyifli gidelim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Öte yandan başarılı teknik adam, Kasımpaşa maçının kazanılması halinde takıma ekstra izin vermeyi planlıyor.
Sarı-kırmızılı oyuncular 24 Mart'ta Antalya'da yapılması düşünülen kampa kadar izinli olacak.
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