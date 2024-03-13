GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan motivasyon konuşması! İşte o sözler

Galatasaray Süper Lig'in kalan 9 haftasına özel programlar ile hazırlanıyor. 24. şampiyonluk hedefine adım adım ilerleyen sarı-kırmızılılar maç maç plan yapacak.

Avrupa ve kupadan elenen Aslan'da Okan Buruk, taktiksel olarak hazırlanmak için daha fazla zaman buluyor. Tecrübeli teknik adam, 6-2'lik Çaykur Rizespor galibiyetinden bu yana pazar günkü Kasımpaşa sınavına hazırlanıyor.