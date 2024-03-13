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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan motivasyon konuşması! İşte o sözler

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında pazar günü Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da mücadelenin hazırlıkları devam ediyor. Kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak liderliğini sürdürmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan motivasyon konuşması! İşte o sözler

Galatasaray Süper Lig'in kalan 9 haftasına özel programlar ile hazırlanıyor. 24. şampiyonluk hedefine adım adım ilerleyen sarı-kırmızılılar maç maç plan yapacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan motivasyon konuşması! İşte o sözler

Avrupa ve kupadan elenen Aslan'da Okan Buruk, taktiksel olarak hazırlanmak için daha fazla zaman buluyor. Tecrübeli teknik adam, 6-2'lik Çaykur Rizespor galibiyetinden bu yana pazar günkü Kasımpaşa sınavına hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan motivasyon konuşması! İşte o sözler

Rakibin oyun yapısını adeta ezberleyen Buruk, hafta boyunca oyuncularına Kasımpaşa'yı anlatacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan motivasyon konuşması! İşte o sözler

KAZANIN İZNİ KAPIN

Oyuncularıyla toplantı yapan Okan Buruk, lige verilecek milli ara öncesinde kayıp istemediğini vurguladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan motivasyon konuşması! İşte o sözler

Buruk'un, "Kasımpaşa bu sezon formda ve etkili oyunculara sahip. Konsantrasyonu elden bırakmayın. Kazanıp milli araya lider ve keyifli gidelim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan motivasyon konuşması! İşte o sözler

Öte yandan başarılı teknik adam, Kasımpaşa maçının kazanılması halinde takıma ekstra izin vermeyi planlıyor.

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