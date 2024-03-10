Galatasaray'a prim dopingi! Başkan Dursun Özbek kesenin ağzını açtı
Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 6-2 yenen Galatasaray'da oyunculara, maç öncesi birikmiş prim borçlarının ödemesinin yapıldığı ortaya çıktı. (GS spor haberleri)
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Kritik süreçte Sergio Oliveira'yı kadro dışı bırakan Okan Buruk, oyuncularına disiplinden taviz vermeyeceğini gösterdi.
Uzun süredir yedek kalan Wilfried Zaha, bu kez oyuna girdikten sonra olumlu reaksiyon verdi.
Başkan Dursun Özbek yine elini cebine attı ve sarı-kırmızılı takımın birikmiş 11 maçlık 35 milyon TL'lik galibiyet primini ödedi.
Rize maçından önce hesaplarına primleri yatan G.Saraylı oyuncular, Özbek'in bu jestine farklı galibiyetle cevap verdi.
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