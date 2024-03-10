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Galatasaray'a prim dopingi! Başkan Dursun Özbek kesenin ağzını açtı

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 6-2 yenen Galatasaray'da oyunculara, maç öncesi birikmiş prim borçlarının ödemesinin yapıldığı ortaya çıktı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 10:50
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Galatasaray'a prim dopingi! Başkan Dursun Özbek kesenin ağzını açtı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 6-2 yenerek liderliğini sürdürdü.

Galatasaray'a prim dopingi! Başkan Dursun Özbek kesenin ağzını açtı

Sarı-kırmızılılarda bu maçtan önce dikkat çeken bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'a prim dopingi! Başkan Dursun Özbek kesenin ağzını açtı

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray iki kupaya veda etti ancak teknik heyet ve yönetimin müdahalesi, olası krize engel oldu.

Galatasaray'a prim dopingi! Başkan Dursun Özbek kesenin ağzını açtı

Kritik süreçte Sergio Oliveira'yı kadro dışı bırakan Okan Buruk, oyuncularına disiplinden taviz vermeyeceğini gösterdi.

Galatasaray'a prim dopingi! Başkan Dursun Özbek kesenin ağzını açtı

Uzun süredir yedek kalan Wilfried Zaha, bu kez oyuna girdikten sonra olumlu reaksiyon verdi.

Galatasaray'a prim dopingi! Başkan Dursun Özbek kesenin ağzını açtı

Başkan Dursun Özbek yine elini cebine attı ve sarı-kırmızılı takımın birikmiş 11 maçlık 35 milyon TL'lik galibiyet primini ödedi.

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