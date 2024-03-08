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Türkiye’de 1’inci dünyada 3’üncü

Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez, 28 ligde yapılan ölçümlerde en hızlı üçüncü stoper oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 06:50
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Türkiye’de 1’inci dünyada 3’üncü

Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez, Okan Buruk yönetiminde kendine geldi. Performansını her geçen gün artıran Kolombiyalı oyuncu, Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi tarafından yapılan bir araştırma sonucunda dünyanın en hızlı stoperlerinden biri oldu. CIES'in dünya genelindeki 28 ligi baz alarak yaptığı araştırmada Davinson Sanchez ilk üçe girmeyi başardı.

YILDIZLARI GERİDE BIRAKTI

İlk sırada Juventus'dan Danilo yer alırken, ikinci basamakta Sassuolo'dan Tressoldi var. Davinson ise bu iki ismin ardından en çok ivmelenen yani oyun içinde hızını değiştiren 3. stoper oldu. 27 yaşındaki stoper Türkiye'de ise ilk sırada. Oranını 1.76 artıran Sanchez, dünya yıldızlarını geride bıraktı. Başakşehir'den Opoku, 11., Trabzonspor'dan Baniya da en çok ivme kazanan isimler arasında 18. sırada.

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