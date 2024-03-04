Oliviera - Buruk olayının perde arkası ortaya çıktı! Karagümrük maçının ardından...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a elenen sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise çeyrek finalde VavaCars Fatih Karagümrük'e sahasında 2-0 mağlup olarak kupaya da veda etti.
Cimbom'da sakatlığını atlatan Sergio Oliviera bu karşılaşmada ilk 11'de şans bulurken, ikinci yarıda yerini Kerem Demirbay'a bırakmıştı.
Karşılaşmanın ardından Oliviera ile teknik direktör Okan Buruk'un tartıştığı ve Portekizli oyunucunun kadro dışı bırakıldığı gündeme gelmişti.
Fatih Karagümrük maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili konuşan Buruk, Sergio Oliveira'nın aidiyetiyle ilgili sorun olduğunu dile getirerek, "Sergio Oliveira kalan 10 maçta var mı, yok mu?" sorusunu yanıtlayan Okan Buruk "Performansa bağlı. Bu maçta kadroda düşünmedim. Kadrodaki her oyuncuyu kullanabiliriz. Aidiyetlerine ve katkılarına bakacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray'ın Portekizli orta sahası Sergi Oliviera ve teknik direktör Okan Buruk arasında yaşanan olayın perde arkası ortaya çıktı.
Milliyet'te yer alan habere göre karşılaşmadaki performansı tartışılan ve eleştirilen Oliviera, Maç sonunda soyunma odasındaki tutumu ve davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.
31 yaşındaki futbolcu, Karagümrük karşılaşmasının sonrasında yapılan iki antrenmana ise alınmadı.
1 maçlık bir kadro dışı kararı olduğu bilgisi gelse de haberde kısa süre içerisinde bir af söz konusu olmadığı aktarıldı.
Geçen sezon başında takıma katılan Sergio Oliviera, bu sezon 23 maçta forma giydi ve 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Bonservisine 3 milyon euro ödenen Oliviera'nın Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro.