Haberler Galatasaray Oliviera - Buruk olayının perde arkası ortaya çıktı! Karagümrük maçının ardından...

Oliviera - Buruk olayının perde arkası ortaya çıktı! Karagümrük maçının ardından...

GALATASARAY HABERİ: Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup eden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Fatih Karagümrük'e elenmişti. Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşmanın ardından Sergio Oliviera ile teknik direktör Okan Buruk arasında gerginlik yaşanmıştı. Bu olayın perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 16:32
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Oliviera - Buruk olayının perde arkası ortaya çıktı! Karagümrük maçının ardından...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Oliviera - Buruk olayının perde arkası ortaya çıktı! Karagümrük maçının ardından...

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a elenen sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise çeyrek finalde VavaCars Fatih Karagümrük'e sahasında 2-0 mağlup olarak kupaya da veda etti.

Oliviera - Buruk olayının perde arkası ortaya çıktı! Karagümrük maçının ardından...

Cimbom'da sakatlığını atlatan Sergio Oliviera bu karşılaşmada ilk 11'de şans bulurken, ikinci yarıda yerini Kerem Demirbay'a bırakmıştı.

Oliviera - Buruk olayının perde arkası ortaya çıktı! Karagümrük maçının ardından...

Karşılaşmanın ardından Oliviera ile teknik direktör Okan Buruk'un tartıştığı ve Portekizli oyunucunun kadro dışı bırakıldığı gündeme gelmişti.

Oliviera - Buruk olayının perde arkası ortaya çıktı! Karagümrük maçının ardından...

Fatih Karagümrük maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili konuşan Buruk, Sergio Oliveira'nın aidiyetiyle ilgili sorun olduğunu dile getirerek, "Sergio Oliveira kalan 10 maçta var mı, yok mu?" sorusunu yanıtlayan Okan Buruk "Performansa bağlı. Bu maçta kadroda düşünmedim. Kadrodaki her oyuncuyu kullanabiliriz. Aidiyetlerine ve katkılarına bakacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Oliviera - Buruk olayının perde arkası ortaya çıktı! Karagümrük maçının ardından...

Galatasaray'ın Portekizli orta sahası Sergi Oliviera ve teknik direktör Okan Buruk arasında yaşanan olayın perde arkası ortaya çıktı.

Oliviera - Buruk olayının perde arkası ortaya çıktı! Karagümrük maçının ardından...

Milliyet'te yer alan habere göre karşılaşmadaki performansı tartışılan ve eleştirilen Oliviera, Maç sonunda soyunma odasındaki tutumu ve davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Oliviera - Buruk olayının perde arkası ortaya çıktı! Karagümrük maçının ardından...

31 yaşındaki futbolcu, Karagümrük karşılaşmasının sonrasında yapılan iki antrenmana ise alınmadı.

Oliviera - Buruk olayının perde arkası ortaya çıktı! Karagümrük maçının ardından...

1 maçlık bir kadro dışı kararı olduğu bilgisi gelse de haberde kısa süre içerisinde bir af söz konusu olmadığı aktarıldı.

Oliviera - Buruk olayının perde arkası ortaya çıktı! Karagümrük maçının ardından...

Geçen sezon başında takıma katılan Sergio Oliviera, bu sezon 23 maçta forma giydi ve 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Oliviera - Buruk olayının perde arkası ortaya çıktı! Karagümrük maçının ardından...

Bonservisine 3 milyon euro ödenen Oliviera'nın Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro.

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