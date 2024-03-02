GALATASARAY HABERLERİ - Biletleri kesildi! Sezon sonu yolcular

Milliyet'te yer alan habere göre sezonun flaş transferi Zaha bir türlü adapte olamazken, Tete ise şimdiden sezon sonu için biletini hazırladı.

Hakim Ziyech tepki toplayan bir diğer oyuncu oldu. Önce parası geç verildiği için kriz çıkaran Faslı yıldız, sonra da sakatlanınca en ihtiyaç duyulan dönemde takımı yalnız bıraktı.