GALATASARAY HABERLERİ - Biletleri kesildi! Sezon sonu yolcular
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, önce UEFA Avrupa Ligi'ne ardından da Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Sarı-kırmızılılarda performansı eleştiri alan o isimlerle sezon sonu vedalaşılacak. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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Milliyet'te yer alan habere göre sezonun flaş transferi Zaha bir türlü adapte olamazken, Tete ise şimdiden sezon sonu için biletini hazırladı.
Hakim Ziyech tepki toplayan bir diğer oyuncu oldu. Önce parası geç verildiği için kriz çıkaran Faslı yıldız, sonra da sakatlanınca en ihtiyaç duyulan dönemde takımı yalnız bıraktı.
Yine yaz döneminde kadroya katılan Halil Dervişoğlu, devre arasında Hatay'a kiralandı. Vinicius performansı ile eleştirilirken, Aurier ise henüz ortada görünmedi.
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