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GALATASARAY HABERLERİ - Biletleri kesildi! Sezon sonu yolcular

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, önce UEFA Avrupa Ligi'ne ardından da Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Sarı-kırmızılılarda performansı eleştiri alan o isimlerle sezon sonu vedalaşılacak. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 09:36
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GALATASARAY HABERLERİ - Biletleri kesildi! Sezon sonu yolcular

Galatasaray geçen seneden kalanların ekmeğini yiyor. Aslan bu sezon transferde büyük hayal kırıklığı yaşadı, yenilerde karavana atması çok eleştiri aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Biletleri kesildi! Sezon sonu yolcular

Özellikle kupadaki Fatih Karagümrük maçında kötü oyunları ile tepki toplayan Zaha ve Tete, bu sezonki transferleri tartışmaya açtı.

GALATASARAY HABERLERİ - Biletleri kesildi! Sezon sonu yolcular

Galatasaray bu sezon büyük beklentilerle kadrosuna kattığı sol bek Angelino ile yollarını devre arasında ayırırken 8 numara olarak alınan Ndombele ise sıfır katkı verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Biletleri kesildi! Sezon sonu yolcular

Milliyet'te yer alan habere göre sezonun flaş transferi Zaha bir türlü adapte olamazken, Tete ise şimdiden sezon sonu için biletini hazırladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Biletleri kesildi! Sezon sonu yolcular

Hakim Ziyech tepki toplayan bir diğer oyuncu oldu. Önce parası geç verildiği için kriz çıkaran Faslı yıldız, sonra da sakatlanınca en ihtiyaç duyulan dönemde takımı yalnız bıraktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Biletleri kesildi! Sezon sonu yolcular

Yine yaz döneminde kadroya katılan Halil Dervişoğlu, devre arasında Hatay'a kiralandı. Vinicius performansı ile eleştirilirken, Aurier ise henüz ortada görünmedi.

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