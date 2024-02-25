Galatasaray Antalyaspor'la kritik randevuda! İşte muhtemel 11'i
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, maçı kazanarak liderliği yeniden almak istiyor. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'ini büyük oranda netleştirdi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)
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Bu süreçte 11 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 32 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 15 maçta fileleri 8 kez havalandırabildi.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
İki takımın İstanbul'da yaptığı 27 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 17-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 6 müsabakada da berabere kaldı.
Galatasaray'ın İstanbul'daki 56 golüne, Antalya ekibi 24 golle karşılık verdi.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Antalyaspor karşılaşmasında yeniden Derrick Köhn'e dönecek.
Alman sol bek, ilk olarak Ankaragücü deplasmanında oynamıştı. Başarılı performansıyla da göz kamaştırmıştı.
Sağ bek Serge Aurier'in Beşiktaş maçına yetiştirilmesi hedeflenirken Okan Buruk, Antalyaspor karşısında bir kez daha Barış Alper Yılmaz jokerini kullanacak.
Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor maçı 11'ini büyük oranda netleştirdi.
Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Barış Alper, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Tete, Icardi.
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