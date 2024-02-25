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Galatasaray Antalyaspor'la kritik randevuda! İşte muhtemel 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, maçı kazanarak liderliği yeniden almak istiyor. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'ini büyük oranda netleştirdi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 10:59
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Galatasaray Antalyaspor'la kritik randevuda! İşte muhtemel 11'i

Galatasaray ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de 56. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 55 maçta sarı-kırmızılılar 34, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray Antalyaspor'la kritik randevuda! İşte muhtemel 11'i

Galatasaray'ın 106 golüne, Akdeniz ekibi 48 golle karşılık verdi. Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 15 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Galatasaray Antalyaspor'la kritik randevuda! İşte muhtemel 11'i

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Galatasaray Antalyaspor'la kritik randevuda! İşte muhtemel 11'i

Bu süreçte 11 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 32 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 15 maçta fileleri 8 kez havalandırabildi.

Galatasaray Antalyaspor'la kritik randevuda! İşte muhtemel 11'i

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki takımın İstanbul'da yaptığı 27 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 17-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 6 müsabakada da berabere kaldı.

Galatasaray Antalyaspor'la kritik randevuda! İşte muhtemel 11'i

Galatasaray'ın İstanbul'daki 56 golüne, Antalya ekibi 24 golle karşılık verdi.

Galatasaray Antalyaspor'la kritik randevuda! İşte muhtemel 11'i

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Antalyaspor karşılaşmasında yeniden Derrick Köhn'e dönecek.

Galatasaray Antalyaspor'la kritik randevuda! İşte muhtemel 11'i

Alman sol bek, ilk olarak Ankaragücü deplasmanında oynamıştı. Başarılı performansıyla da göz kamaştırmıştı.

Galatasaray Antalyaspor'la kritik randevuda! İşte muhtemel 11'i

Sağ bek Serge Aurier'in Beşiktaş maçına yetiştirilmesi hedeflenirken Okan Buruk, Antalyaspor karşısında bir kez daha Barış Alper Yılmaz jokerini kullanacak.

Galatasaray Antalyaspor'la kritik randevuda! İşte muhtemel 11'i

Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor maçı 11'ini büyük oranda netleştirdi.

Galatasaray Antalyaspor'la kritik randevuda! İşte muhtemel 11'i

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Barış Alper, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Tete, Icardi.

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