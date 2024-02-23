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Galatasaray'da Icardi krizi! Taraftarlar çılgına döndü

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray, Çekya ekibi Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Turnuvaya veda eden sarı-kırmızılılarda büyük bir şok yaşandı. Öte yandan performansıyla beklentilerin altında kalan Mauro Icardi, eleştiri oklarının hedefi haline geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 15:39
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Galatasaray'da Icardi krizi! Taraftarlar çılgına döndü

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Galatasaray, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Çekya temsilcisi Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu ve Avrupa Ligi'ne veda etti.

Galatasaray'da Icardi krizi! Taraftarlar çılgına döndü

Sparta Prag'a turu getiren golleri 8'inci dakikada Preciado, 74'üncü dakikada Tuci, 80'inci dakikada Haraslin ve 90+6'ncı dakikada Kuchta kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise 16'ncı dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan geldi.

Galatasaray'da Icardi krizi! Taraftarlar çılgına döndü

Bu sonucun ardından Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nden elenirken, Sparta Prag ise son 16 turuna yükselen takım oldu. Öte yandan mücadele sonrası flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Icardi krizi! Taraftarlar çılgına döndü

Son dönemlerde formsuz görüntüsü ile dikkat çeken Arjantinli golcü Mauro Icardi, Sparta Prag karşılaşmasında yine varlık gösteremedi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, alınan 4-1'lik mağlubiyette Icardi'nin kaleye şut çekememesi taraftarları çılgına çevirdi.

Galatasaray'da Icardi krizi! Taraftarlar çılgına döndü

KALEYE ŞUT BİLE ÇEKEMEDİ

Geçtiğimiz sezon golleriyle takımı sırtlayan Mauro Icardi, son zamanlarda düşük performansı ile eleştirilerin hedefinde. Adı sık sık transferlerle anılan yıldız golcünün Prag maçındaki düşük performansı bu defa sınırları aştı.

Galatasaray'da Icardi krizi! Taraftarlar çılgına döndü

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Sparta Prag'a 4-1 yenilerek Avrupa'ya veda eden Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı yaşatan Icardi, yine şaşırtmadı.
90 dakika sahada kalan Icardi, kaleye hiç şut çekemezken, 3 kez de top kaybı yaptı.

Galatasaray'da Icardi krizi! Taraftarlar çılgına döndü

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ALDI

Mauro Icardi'nin haftalardır formunda yaşanan düşüş Galatasaraylı taraftarların da sabrını taşırmaya başladı.

Galatasaray'da Icardi krizi! Taraftarlar çılgına döndü

4-1'lik yenilgi sonrası Arjantinli yıldız, sosyal medyada taraftarların eleştirilerinin hedefi oldu.

Galatasaray'da Icardi krizi! Taraftarlar çılgına döndü

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray'da 35 karşılaşmada boy gösterdi.

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