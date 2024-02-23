Galatasaray'da Icardi krizi! Taraftarlar çılgına döndü
Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray, Çekya ekibi Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Turnuvaya veda eden sarı-kırmızılılarda büyük bir şok yaşandı. Öte yandan performansıyla beklentilerin altında kalan Mauro Icardi, eleştiri oklarının hedefi haline geldi. İşte detaylar...
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Son dönemlerde formsuz görüntüsü ile dikkat çeken Arjantinli golcü Mauro Icardi, Sparta Prag karşılaşmasında yine varlık gösteremedi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, alınan 4-1'lik mağlubiyette Icardi'nin kaleye şut çekememesi taraftarları çılgına çevirdi.
KALEYE ŞUT BİLE ÇEKEMEDİ
Geçtiğimiz sezon golleriyle takımı sırtlayan Mauro Icardi, son zamanlarda düşük performansı ile eleştirilerin hedefinde. Adı sık sık transferlerle anılan yıldız golcünün Prag maçındaki düşük performansı bu defa sınırları aştı.
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Sparta Prag'a 4-1 yenilerek Avrupa'ya veda eden Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı yaşatan Icardi, yine şaşırtmadı.
90 dakika sahada kalan Icardi, kaleye hiç şut çekemezken, 3 kez de top kaybı yaptı.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ALDI
Mauro Icardi'nin haftalardır formunda yaşanan düşüş Galatasaraylı taraftarların da sabrını taşırmaya başladı.
4-1'lik yenilgi sonrası Arjantinli yıldız, sosyal medyada taraftarların eleştirilerinin hedefi oldu.
Mauro Icardi bu sezon Galatasaray'da 35 karşılaşmada boy gösterdi.
Yıldız futbolcu bu maçlarda 20 gol attı ve 9 da asist yaptı.
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