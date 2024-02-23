Galatasaray'da Icardi krizi! Taraftarlar çılgına döndü

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Galatasaray, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Çekya temsilcisi Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu ve Avrupa Ligi'ne veda etti.

Sparta Prag'a turu getiren golleri 8'inci dakikada Preciado, 74'üncü dakikada Tuci, 80'inci dakikada Haraslin ve 90+6'ncı dakikada Kuchta kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise 16'ncı dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan geldi.