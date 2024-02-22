Galatasaray'dan Mauro Icardı açıklaması! Şimdi ne olacak?

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama gelmişti. Burak Kızılhan açıklamasında, "Sosyal medyada dolaşan rakip tribünlere yapılan hareketin görüntüsü seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabasıdır! Tribün çekimi ile her şeyin gözler önünde olduğu bu hareket TFF tarafından görülecek mi? Bu yanlış PFDK'ya sevk edilecek mi? merakla bekliyoruz..." ifadelerini kullandı.