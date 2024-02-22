Galatasaray'dan Mauro Icardı açıklaması! Şimdi ne olacak?
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin MKE Ankaragücü deplasmanında rakip takım tribünlerine yönelik sportmenlik dışı hareket yaptığı iddia edilmişti. Arjantinli oyuncunun söz konusu görüntülerinin sosyal medyada yer alması sarı-kırmızılı kulübü harekete geçirdi. Galatasaray yönetiminden Icardi hakkında açıklama geldi. İşte detaylar...
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MAURO ICARDI GÜNDEM OLDU!
Karşılaşmanın ikinci yarısında Mauro Icardi'nin MKE Ankaragücü tribünlerine yönelik sportmenlik dışı hareket yaptığı ileri sürülmüştü.
MKE ANKARAGÜCÜ'NDEN TFF'YE BAŞVURU
Başkent ekibi, Galatasaray karşılaşmasında Mauro Icardi'nin tribünlere yönelik yaptığı hareket nedeniyle TFF'ye ve gerekli kurullarına başvuru yapacaklarını açıkladı.
MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, "18.02.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü -Galatasaray A.Ş. müsabakasında, Galatasaray profesyonel futbolcusu Mauro Icardi'nin tribünlerimize doğru yapmış olduğu sportmenlik dışı hareket ile ilgili olarak, gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama gelmişti. Burak Kızılhan açıklamasında, "Sosyal medyada dolaşan rakip tribünlere yapılan hareketin görüntüsü seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabasıdır! Tribün çekimi ile her şeyin gözler önünde olduğu bu hareket TFF tarafından görülecek mi? Bu yanlış PFDK'ya sevk edilecek mi? merakla bekliyoruz..." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ!
Ankaragücü maçında, rakip tribünlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareket yaptığı iddia edilen Mauro Icardi'nin görüntülerinin sosyal medyada yer alması, Galatasaray yönetimini harekete geçirdi.
Sarı-kırmızılı takımda hukuktan sorumlu yönetici Can Natan, Icardi'nin söz konusu görüntülerinin sosyal medyada yer alması hakkında açıklamalarda bulundu.
"TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ"
Milliyet'in haberine göre; Hukuktan sorumlu yönetici Can Natan, "Tuzağa düşmeyeceğiz. Konsantrasyonumuzu ve dikkatimizi dağıtmaya çalışıyorlar. Prag maçı oynayacağız. Bunu düşünüyoruz. Söz konusu görüntüleri inceliyoruz. Paylaşım yapan ve manupülasyon yapan hesaplarla ilgili gerekirse savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Biz saha içine odaklanmış durumdayız. Bu gereksiz tartışma ile bizi meşgul etmek istiyorlar" dedi.
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