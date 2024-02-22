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Galatasaray Sparta Prag karşısında nasıl tur atlar? İşte ihtimaller

Son dakika Galatasaray haberleri... Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag'la rövanş maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar ilk maçı sahasında 3-2 kazanmıştı. Peki, Galatasaray hangi sonuçlarda tur atlar? İşte tüm ihtimaller... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 14:37
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Galatasaray Sparta Prag karşısında nasıl tur atlar? İşte ihtimaller

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş müsabakasında Çekya temsilcisi Sparta Prag'a konuk olacak.

Galatasaray Sparta Prag karşısında nasıl tur atlar? İşte ihtimaller

Letna Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak ve Exxen platformundan yayımlanacak.

Galatasaray Sparta Prag karşısında nasıl tur atlar? İşte ihtimaller

Zorlu müsabakayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını ise Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.

Galatasaray Sparta Prag karşısında nasıl tur atlar? İşte ihtimaller

Öte yandan Galatasaray, Sparta Prag karşısında tur atlamanın ve son 16 takım arasına kalmanın yollarını arıyor.

Galatasaray Sparta Prag karşısında nasıl tur atlar? İşte ihtimaller

Sarı-kırmızılı ekip, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında sahaya avantajlı çıkacak. Peki Cimbom turu nasıl geçer? İşte tüm ihtimaller...

Galatasaray Sparta Prag karşısında nasıl tur atlar? İşte ihtimaller

Galatasaray galibiyet ve her türlü beraberlikte turu atlayan taraf olacak. Çekya ekibinin tek farkla galip gelmesi durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek.

Galatasaray Sparta Prag karşısında nasıl tur atlar? İşte ihtimaller

Sparta Prag ise alacağı her türlü iki farklı galibiyetle tur kapısını aralayan taraf olacak.

Galatasaray Sparta Prag karşısında nasıl tur atlar? İşte ihtimaller

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda kura çekimleri 23 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde saat 14.00'te yapılacak.

Galatasaray Sparta Prag karşısında nasıl tur atlar? İşte ihtimaller

MUHTEMEL RAKİPLER

Galatasaray'ın turu atlaması halinde muhtemel rakipleri ise şu şekilde:

Galatasaray Sparta Prag karşısında nasıl tur atlar? İşte ihtimaller

ATALANTA

Galatasaray Sparta Prag karşısında nasıl tur atlar? İşte ihtimaller

BRIGHTON

Galatasaray Sparta Prag karşısında nasıl tur atlar? İşte ihtimaller

LEVERKUSEN

Galatasaray Sparta Prag karşısında nasıl tur atlar? İşte ihtimaller

LIVERPOOL

Galatasaray Sparta Prag karşısında nasıl tur atlar? İşte ihtimaller

RANGERS

Galatasaray Sparta Prag karşısında nasıl tur atlar? İşte ihtimaller

SLAVIA PRAG

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