Galatasaray Sparta Prag karşısında nasıl tur atlar? İşte ihtimaller
Son dakika Galatasaray haberleri... Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag'la rövanş maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar ilk maçı sahasında 3-2 kazanmıştı. Peki, Galatasaray hangi sonuçlarda tur atlar? İşte tüm ihtimaller... (GS spor haberleri)
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Öte yandan Galatasaray, Sparta Prag karşısında tur atlamanın ve son 16 takım arasına kalmanın yollarını arıyor.
Sarı-kırmızılı ekip, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında sahaya avantajlı çıkacak. Peki Cimbom turu nasıl geçer? İşte tüm ihtimaller...
Galatasaray galibiyet ve her türlü beraberlikte turu atlayan taraf olacak. Çekya ekibinin tek farkla galip gelmesi durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek.
Sparta Prag ise alacağı her türlü iki farklı galibiyetle tur kapısını aralayan taraf olacak.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda kura çekimleri 23 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde saat 14.00'te yapılacak.
MUHTEMEL RAKİPLER
Galatasaray'ın turu atlaması halinde muhtemel rakipleri ise şu şekilde:
WEST HAM UNITED
VILLARREAL
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