Haberler Galatasaray Ve Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Ve Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi performansıyla göz dolduruyor. Avrupa devlerinin radarına giren Arjantinli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme geldi. Galatasaray'a veda edeceği iddia edilen Mauro Icardi'nin yeni takımı belli oldu. Galatasaray'ın bu transferden 25 milyon euro'yu kasasına koyacağı öne sürüldü. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 17:01
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Ve Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi hakkında gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen ve yaz transfer döneminde de bonservisi alınan Arjantinli yıldız flaş bir karar aldı.

Ve Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Fransız devi PSG'den 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Mauro Icardi, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi konumuna geldi. Attığı gollerle takımın en önemli hücum kozlarından biri olan yıldız forvet, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Ve Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Bu sezon 34 resmi maçta sahaya çıkan Mauro Icardi, attığı gollerle adından söz ettirdi. Süper Lig'de 14 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Icardi, Avrupa sahnesinde ise 6 gol ve 9 asistlik katkı verdi.

Ve Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Bu sezon yarıştığı tüm kulvarda başarı hedefinde olan Galatasaray'da Icardi'nin varlığı takım için büyük önem taşıyor. 4 kupa hedefindeki Cimbom'da 31 yaşındaki yıldız, kadronun iskeletinde kritik rol oynuyor.

Ve Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya bir yarış veren sarı-kırmızılılar, 69 puanla zirvede yer alıyor. Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Aslan, kalan maçlarda rakibinden az hata yaparak mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Ve Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Galatasaray'da bir diğer önemli hedef ise UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu olarak görülüyor. Avrupa Ligi'ni 24 senenin ardından bir kez daha kazanmayı amaçlayan Cimbom, Sparta Prag'ı eleyip yoluna son 16 turunda devam etmek istiyor.

Ve Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası için de iddialı olan Galatasaray, kazanma ihtimali olan tüm kupaların peşinde. Hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sezon sonunda flaş ayrılıklar yaşanabilir.

Ve Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Sarı-kırmızılı kulüpte iz bırakan isimlerden biri olmayı başaran Mauro Icardi, transferde Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti.

Ve Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Dev kulüplerin radarına giren Arjantinli yıldızın transferiyle ilgili İtalyan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Ve Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

MAURO ICARDI INTER'E DÖNÜYOR!
Cimbom'da taraftarın favorisi olan Icardi takımdan ayrılıyor. Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Mauro Icardi, önümüzdeki sezon efsanesi olduğu Inter'e geri dönmek için prensip anlaşmasına vardı.

Ve Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

GALATASARAY'A 25 MİLYON EURO!
Inter'in Mauro Icardi için gözden çıkardığı bonservis bedeli de haberin detaylarında yer aldı. Lacivert-siyahlı ekibin, 31 yaşındaki golcü için Galatasaray'a 25 milyon euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

Ve Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Arjantinli golcünün Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Kariyerinde Barcelona, Inter ve PSG gibi takımların formasını giyen Mauro Icardi, ilk olarak 2022 yılında sarı-kırmızılılara kiralık olarak geldi. Performansıyla beğeni toplayan yıldız futbolcunun yaz transfer döneminde bonservisi alındı.

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