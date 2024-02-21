Ve Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Bu sezon yarıştığı tüm kulvarda başarı hedefinde olan Galatasaray'da Icardi'nin varlığı takım için büyük önem taşıyor. 4 kupa hedefindeki Cimbom'da 31 yaşındaki yıldız, kadronun iskeletinde kritik rol oynuyor.

Galatasaray'da bir diğer önemli hedef ise UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu olarak görülüyor. Avrupa Ligi'ni 24 senenin ardından bir kez daha kazanmayı amaçlayan Cimbom, Sparta Prag'ı eleyip yoluna son 16 turunda devam etmek istiyor.