Ve Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte bonservis bedeli
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi performansıyla göz dolduruyor. Avrupa devlerinin radarına giren Arjantinli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme geldi. Galatasaray'a veda edeceği iddia edilen Mauro Icardi'nin yeni takımı belli oldu. Galatasaray'ın bu transferden 25 milyon euro'yu kasasına koyacağı öne sürüldü. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Bu sezon yarıştığı tüm kulvarda başarı hedefinde olan Galatasaray'da Icardi'nin varlığı takım için büyük önem taşıyor. 4 kupa hedefindeki Cimbom'da 31 yaşındaki yıldız, kadronun iskeletinde kritik rol oynuyor.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya bir yarış veren sarı-kırmızılılar, 69 puanla zirvede yer alıyor. Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Aslan, kalan maçlarda rakibinden az hata yaparak mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.
Galatasaray'da bir diğer önemli hedef ise UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu olarak görülüyor. Avrupa Ligi'ni 24 senenin ardından bir kez daha kazanmayı amaçlayan Cimbom, Sparta Prag'ı eleyip yoluna son 16 turunda devam etmek istiyor.
Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası için de iddialı olan Galatasaray, kazanma ihtimali olan tüm kupaların peşinde. Hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sezon sonunda flaş ayrılıklar yaşanabilir.
Sarı-kırmızılı kulüpte iz bırakan isimlerden biri olmayı başaran Mauro Icardi, transferde Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti.
Dev kulüplerin radarına giren Arjantinli yıldızın transferiyle ilgili İtalyan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
MAURO ICARDI INTER'E DÖNÜYOR!
Cimbom'da taraftarın favorisi olan Icardi takımdan ayrılıyor. Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Mauro Icardi, önümüzdeki sezon efsanesi olduğu Inter'e geri dönmek için prensip anlaşmasına vardı.
GALATASARAY'A 25 MİLYON EURO!
Inter'in Mauro Icardi için gözden çıkardığı bonservis bedeli de haberin detaylarında yer aldı. Lacivert-siyahlı ekibin, 31 yaşındaki golcü için Galatasaray'a 25 milyon euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi.
Arjantinli golcünün Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Kariyerinde Barcelona, Inter ve PSG gibi takımların formasını giyen Mauro Icardi, ilk olarak 2022 yılında sarı-kırmızılılara kiralık olarak geldi. Performansıyla beğeni toplayan yıldız futbolcunun yaz transfer döneminde bonservisi alındı.
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