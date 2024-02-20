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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaha'ya mesaj! Ankaragücü maçında...

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tete'ye ilk 11'de şans verirken Zaha'yı yedek başlatmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı oyuncusuna forma adaleti mesajı verdi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 11:42
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaha'ya mesaj! Ankaragücü maçında...

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü'ne konuk oldu. Sarı kırmızılılar ilk yarıda bulduğu gollerle Başkentten 3-0'lık skorla döndü.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaha'ya mesaj! Ankaragücü maçında...

Puanını 69'a yükselten Galatasaray'ın gollerini Kerem Demirbay, Davinson Sanchez ve Icardi kaydetti

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaha'ya mesaj! Ankaragücü maçında...

Okan Buruk, Kaan Ayhan ve Serge Aurier'in sakatlığı sebebiyle Barış Alper Yılmaz'a sağ bekte görev verdi. Barış Alper'in önünde ise Tete görev yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaha'ya mesaj! Ankaragücü maçında...

Brezilyalı oyuncu uzun süre sonra sarı kırmızılı forma ile ilk 11'de yer aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaha'ya mesaj! Ankaragücü maçında...

Tete'nin performansı Okan Buruk'u memnun ederken yıldız oyuncu uzun süre sonra taraftarın gözüne girmeyi başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaha'ya mesaj! Ankaragücü maçında...

Sabah Spor'da yer alan habere göre, forma adaletine önem veren Okan Buruk, antrenman performansını dikkate aldı ve Brezilyalı hücumcuyu ödüllendirdi.

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