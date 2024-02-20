GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaha'ya mesaj! Ankaragücü maçında...

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü'ne konuk oldu. Sarı kırmızılılar ilk yarıda bulduğu gollerle Başkentten 3-0'lık skorla döndü.

Puanını 69'a yükselten Galatasaray'ın gollerini Kerem Demirbay, Davinson Sanchez ve Icardi kaydetti