GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Zaha'ya mesaj! Ankaragücü maçında...
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tete'ye ilk 11'de şans verirken Zaha'yı yedek başlatmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı oyuncusuna forma adaleti mesajı verdi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Brezilyalı oyuncu uzun süre sonra sarı kırmızılı forma ile ilk 11'de yer aldı.
Tete'nin performansı Okan Buruk'u memnun ederken yıldız oyuncu uzun süre sonra taraftarın gözüne girmeyi başardı.
Sabah Spor'da yer alan habere göre, forma adaletine önem veren Okan Buruk, antrenman performansını dikkate aldı ve Brezilyalı hücumcuyu ödüllendirdi.
Zaha'yı ilk 11'de değerlendirmeyen Okan Buruk, Fildişi Sahilli yıldıza mesaj verdi.
Sağ kanatta Barış Alper ve Tete'ye forma vererek takıma "Hak eden oynar" mesajını aktardı.
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