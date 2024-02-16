TRANSFER HABERİ: Prag maçına scout akını! Galatasaray'ın 2 yıldızına yakın markaj
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda sahasında Sparta Prag'ı 3-2 mağlup ederek tur için büyük bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılıların birçok yıldızı karşılaşmada göz doldururken, RAMS Park'a da scout akını vardı. Cimbom'un 2 yıldızı özel olarak takip edildi. İşte detaylar...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti ve rövanş öncesinde büyük bir avantaj elde etti.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Kerem Demirbay, Dries Mertens ve Mauro Icardi kaydetti.
Cimbom'un tecrübeli eldiveni Fernando Muslera da karşılaşmadaki kurtarışlarıyla Galatasaray'ın galibiyetinde başrol oynayan isimlerden birisi oldu.
Aslan'ın yıldızlarının sahadaki performansı ve mücadelesi tam not alırken, RAMS Park'taki karşılaşmaya scout akını vardı.
Galatasaray'da son haftaların formda ismi Barış Alper Yılmaz ile Kerem Aktürkoğlu'nu, Avrupa'dan kulüplerin görevlendirdiği scoutlar özel olarak takip etti.
Sarı-kırmızılılarda Şampiyonlar Ligi'nde sergiledikleri performansla transferin gözdesi olan iki yıldız, İtalya'dan Lazio ve Milan, İngiltere'den Arsenal ile Tottenham için maç izleyen gözlemciler tarafından Çekya ekibi karşısında mercek altına alındı.
RAPOR VERDİLER Scoutlar, 23 yaşındaki Barış Alper ve 25 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nun maç performansını kulüplere raporladı.
20 MİLYON EURO Sarı-kırmızılı yönetim, iki yıldızına 20 milyon euro'nun üzerinde değer biçiyor
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 38 maça çıkan Kerem Aktürkoğklu, 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kerem'in güncel piyasa değeri 17 milyon euro.
Teknik Direktör Okan Buruk'un jokeri Barış Alper ise forma giydiği 39 maçta 4 gol, 6 asistlik katkı yaptı.
7.5 milyon euro değer biçilen Barış Alper'in de sarı-kırmızılı takımla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.