Haberler Galatasaray Galatasaray'da Icardi sürprizi! Transferi böyle duyurdu

Galatasaray'da Icardi sürprizi! Transferi böyle duyurdu

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mauro Icardi hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Ocak ayında Aurier ve Carlos Vinicius takviyelerini yapan sarı-kırmızılılarda Icardi'nin takımdan ayrılığı gündeme geldi. Arjantinli golcünün yeni takımıyla ilgili İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte o takım ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 12:45
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Icardi sürprizi! Transferi böyle duyurdu

Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da Icardi sürprizi! Transferi böyle duyurdu

Sarı kırmızılılar ara transferde Sacha Boey, Angelino ve Cedric Bakambu gibi isimlerle yollarını ayırmıştı.

Galatasaray'da Icardi sürprizi! Transferi böyle duyurdu

Cimbom, Boey ile Bakambu'nun yerlerini Aurier ve Vinicius ile doldurmuştu.

Galatasaray'da Icardi sürprizi! Transferi böyle duyurdu

Galatasaray'da transferin son günü olan 9 şubata kadar birçok flaş gelişmenin daha yaşanması bekleniyor.

Galatasaray'da Icardi sürprizi! Transferi böyle duyurdu

Öte yandan sarı kırmızılılarda şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Icardi sürprizi! Transferi böyle duyurdu

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi hakkında sürpriz bir haber geldi.

Galatasaray'da Icardi sürprizi! Transferi böyle duyurdu

İşte ayrıntılar...

Galatasaray'da Icardi sürprizi! Transferi böyle duyurdu

Yaşına rağmen gösterdiği performansla taraftarları kendine hayran bırakan Mauro Icardi, dev kulüplerin radarına girmiş durumda.

Galatasaray'da Icardi sürprizi! Transferi böyle duyurdu

Adı en son Real Madrid ve Juventus ile anılan Icardi ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da Icardi sürprizi! Transferi böyle duyurdu

MAURO ICARDI TAKIMDAN AYRILIYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray'ın sezon başında PSG'den 10 milyon Euro bonservini aldığı Icardi, bu sefer takımdan resmen ayrılıyor.

Galatasaray'da Icardi sürprizi! Transferi böyle duyurdu

İtalya'da yayın yapan Novella 2000 dergisinin direktörü Roberto Alessi, Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'nin Inter'e dönebileceğini duyurdu.

Galatasaray'da Icardi sürprizi! Transferi böyle duyurdu

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Alessi, "Size küçük bir sır vereyim"

Galatasaray'da Icardi sürprizi! Transferi böyle duyurdu

"Mauro Icardi'nin Inter'e dönebileceğini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Icardi sürprizi! Transferi böyle duyurdu

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 31 resmi maça çıkmıştı.

Galatasaray'da Icardi sürprizi! Transferi böyle duyurdu

Icardi bu karşılaşmalarda 18 gol attı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Almanya'da Sacha Boey çılgınlığı! İşte o yorumlar
G.Saray'dan son hafta bombası!
MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU? | Miraç Kandili orucu farz mıdır, niyeti nasıl getirilir? - 2023 Miraç Kandili iftar ve sahur saati
Miraç Kandili önemi ve faziletleri Diyanet
EVLİLİK KREDİSİ SON DAKİKA | Gençlere faizsiz kredi başvuruları ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Panathinaikos - Olympiakos maçı saat kaçta? Panathinaikos - Olympiakos maçı saat kaçta? 14:46
Kartal'a şok! Trabzonspor maçında yok Kartal'a şok! Trabzonspor maçında yok 13:35
Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin maçı saat kaçta? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin maçı saat kaçta? 13:18
Luan Peres krizi! Menajeriyle görüşüldü ve... Luan Peres krizi! Menajeriyle görüşüldü ve... 13:10
Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman? 13:06
RB Leipzig - Union Berlin maçı ne zaman? RB Leipzig - Union Berlin maçı ne zaman? 12:53
Daha Eski
Wolfsburg - Hoffenheim maçı ne zaman? Wolfsburg - Hoffenheim maçı ne zaman? 12:50
Icardi sürprizi! Transferi böyle duyurdu Icardi sürprizi! Transferi böyle duyurdu 12:45
Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? 12:24
Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu 12:15
Almanya'da Sacha Boey çılgınlığı! İşte o yorumlar Almanya'da Sacha Boey çılgınlığı! İşte o yorumlar 11:56
Santos kararını verdi! Aboubakar... Santos kararını verdi! Aboubakar... 11:38