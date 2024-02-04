Galatasaray'da Icardi sürprizi! Transferi böyle duyurdu
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mauro Icardi hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Ocak ayında Aurier ve Carlos Vinicius takviyelerini yapan sarı-kırmızılılarda Icardi'nin takımdan ayrılığı gündeme geldi. Arjantinli golcünün yeni takımıyla ilgili İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte o takım ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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Galatasaray'da transferin son günü olan 9 şubata kadar birçok flaş gelişmenin daha yaşanması bekleniyor.
Öte yandan sarı kırmızılılarda şaşırtan bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi hakkında sürpriz bir haber geldi.
İşte ayrıntılar...
Yaşına rağmen gösterdiği performansla taraftarları kendine hayran bırakan Mauro Icardi, dev kulüplerin radarına girmiş durumda.
Adı en son Real Madrid ve Juventus ile anılan Icardi ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
MAURO ICARDI TAKIMDAN AYRILIYOR
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray'ın sezon başında PSG'den 10 milyon Euro bonservini aldığı Icardi, bu sefer takımdan resmen ayrılıyor.
İtalya'da yayın yapan Novella 2000 dergisinin direktörü Roberto Alessi, Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'nin Inter'e dönebileceğini duyurdu.
YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
Alessi, "Size küçük bir sır vereyim"
"Mauro Icardi'nin Inter'e dönebileceğini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.
Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 31 resmi maça çıkmıştı.
Icardi bu karşılaşmalarda 18 gol attı.
Ayrıca 7 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Arjantinli forvetin, sarı kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026'da sona erecek.
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