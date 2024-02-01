TRANSFER HABERLERİ: UEFA listesi için son gün cuma! Galatasaray'da hem sağ hem de sol bek hamlesi...

Sağ bek için Rennes'den Lorenz Assignon, Marsilya'dan Jonathan Clauss, sol bek içinse Olimpik Lyon'dan Nicolas Tagliafico'yu kiralamak için nabız yoklayan Galatasaray henüz bu kulüplerden olumlu bir dönüş alamadı. Bunun üzerine iki milli yıldız üzerinde yoğunlaşıldı.