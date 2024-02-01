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TRANSFER HABERLERİ: UEFA listesi için son gün cuma! Galatasaray'da hem sağ hem de sol bek hamlesi

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Sacha Boey'in ayrılığı sonrası sağ bek takviyesinin yanı sıra sol bek transferini de bitirmek isteyen yönetim son kararını verdi. Sarı-kırmızılılarda, UEFA'ya cuma günü verilecek listeye yetiştirilmek istenen iki transfer belli oldu. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: UEFA listesi için son gün cuma! Galatasaray'da hem sağ hem de sol bek hamlesi...

Galatasaray'da gözler transferde... Avrupa Ligi playoff turunda Sparta Prag ile eşleşen sarı-kırmızılı kulübün, listesini UEFA'ya bildirmek için yarın son gün...

TRANSFER HABERLERİ: UEFA listesi için son gün cuma! Galatasaray'da hem sağ hem de sol bek hamlesi...

Sacha Boey'in Bayern Münih'e satılması ve Angelino ile yollar ayrılması nedeniyle sağ ve sol bek mevkileri bir anda boşalırken bu bölgeye takviye yapılması için büyük çaba harcanıyor.

TRANSFER HABERLERİ: UEFA listesi için son gün cuma! Galatasaray'da hem sağ hem de sol bek hamlesi...

Sağ bek için Rennes'den Lorenz Assignon, Marsilya'dan Jonathan Clauss, sol bek içinse Olimpik Lyon'dan Nicolas Tagliafico'yu kiralamak için nabız yoklayan Galatasaray henüz bu kulüplerden olumlu bir dönüş alamadı. Bunun üzerine iki milli yıldız üzerinde yoğunlaşıldı.

TRANSFER HABERLERİ: UEFA listesi için son gün cuma! Galatasaray'da hem sağ hem de sol bek hamlesi...

UZUN BİR GÜN OLACAK

Zeki Çelik için Roma ile temas kurulduğu ve oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı belirtildi. Kısa süre önce Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Angelino'yu Leipzig'ten kiralayan İtalyan ekibin, Zeki Çelik için gelen teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ: UEFA listesi için son gün cuma! Galatasaray'da hem sağ hem de sol bek hamlesi...

Galatasaray'ın en güçlü sol bek adayı olan Rıdvan Yılmaz için Glasgow Rangers ile bir süredir görüşmeler devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ: UEFA listesi için son gün cuma! Galatasaray'da hem sağ hem de sol bek hamlesi...

Avrupa'da ara transfer döneminin sonuna girilirken sarı-kırmızılı yöneticilerin, Roma ve Rangers'ı ikna ederek iki milli oyuncunun Florya'nın yolunu tutması bekleniyor. Galatasaray için yoğun iki gün olacak.

TRANSFER HABERLERİ: UEFA listesi için son gün cuma! Galatasaray'da hem sağ hem de sol bek hamlesi...

RIDVAN HAZIR

Rıdvan Yılmaz'ı kiralamak isteyen Galatasaray, satın alma opsiyonu için de 3 milyon euro teklif etmiş ancak bu öneri kabul edilmemişti.

TRANSFER HABERLERİ: UEFA listesi için son gün cuma! Galatasaray'da hem sağ hem de sol bek hamlesi...

Cimbom'un fiyat artırıp transferi bitirmesi bekleniyor. Avrupa Şampiyonası'nda kadrosunda yer almak için düzenli forma giymek isteyen Rıdvan'ın sarı-kırmızılı takımdan yana tavır alması da avantaj görülüyor.

TRANSFER HABERLERİ: UEFA listesi için son gün cuma! Galatasaray'da hem sağ hem de sol bek hamlesi...

Beşiktaş ve Glasgow Rangers formaları giyen 22 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, kariyeri boyunca 116 karşılaşmada görev yaparken 9 gol, 11 asistlik skor üretti.

TRANSFER HABERLERİ: UEFA listesi için son gün cuma! Galatasaray'da hem sağ hem de sol bek hamlesi...

TEKLİF YAPILDI

Bu sezon Roma'da 15 resmi maça çıkan Zeki Çelik, 2 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ: UEFA listesi için son gün cuma! Galatasaray'da hem sağ hem de sol bek hamlesi...

2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için Roma'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu iddia edildi. Zeki'nin de Galatasaray'a sıcak baktığı gelen haberler arasında...

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