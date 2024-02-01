TRANSFER HABERLERİ: UEFA listesi için son gün cuma! Galatasaray'da hem sağ hem de sol bek hamlesi
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Sacha Boey'in ayrılığı sonrası sağ bek takviyesinin yanı sıra sol bek transferini de bitirmek isteyen yönetim son kararını verdi. Sarı-kırmızılılarda, UEFA'ya cuma günü verilecek listeye yetiştirilmek istenen iki transfer belli oldu. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
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Sacha Boey'in Bayern Münih'e satılması ve Angelino ile yollar ayrılması nedeniyle sağ ve sol bek mevkileri bir anda boşalırken bu bölgeye takviye yapılması için büyük çaba harcanıyor.
UZUN BİR GÜN OLACAK
Zeki Çelik için Roma ile temas kurulduğu ve oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı belirtildi. Kısa süre önce Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Angelino'yu Leipzig'ten kiralayan İtalyan ekibin, Zeki Çelik için gelen teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi.
Galatasaray'ın en güçlü sol bek adayı olan Rıdvan Yılmaz için Glasgow Rangers ile bir süredir görüşmeler devam ediyor.
Avrupa'da ara transfer döneminin sonuna girilirken sarı-kırmızılı yöneticilerin, Roma ve Rangers'ı ikna ederek iki milli oyuncunun Florya'nın yolunu tutması bekleniyor. Galatasaray için yoğun iki gün olacak.
RIDVAN HAZIR
Rıdvan Yılmaz'ı kiralamak isteyen Galatasaray, satın alma opsiyonu için de 3 milyon euro teklif etmiş ancak bu öneri kabul edilmemişti.
Cimbom'un fiyat artırıp transferi bitirmesi bekleniyor. Avrupa Şampiyonası'nda kadrosunda yer almak için düzenli forma giymek isteyen Rıdvan'ın sarı-kırmızılı takımdan yana tavır alması da avantaj görülüyor.
Beşiktaş ve Glasgow Rangers formaları giyen 22 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, kariyeri boyunca 116 karşılaşmada görev yaparken 9 gol, 11 asistlik skor üretti.
TEKLİF YAPILDI
Bu sezon Roma'da 15 resmi maça çıkan Zeki Çelik, 2 asistlik performans sergiledi.
2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için Roma'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu iddia edildi. Zeki'nin de Galatasaray'a sıcak baktığı gelen haberler arasında...
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