Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe! Süper Lig ekibine kiralancak

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe! Süper Lig ekibine kiralancak

Ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sacha Boey'u Bayern Münih'e satan Cimbom'da ayrılıklar peş peşe yaşanacak. Sarı kırmızılılar yıldız oyuncusunu süre bulması için Süper Lig ekibine kiralayacak. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 09:21
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe! Süper Lig ekibine kiralancak

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'ı 2-1 mağlup eden Cimbom şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe! Süper Lig ekibine kiralancak

Yoluna 3 kulvarda devam eden Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe! Süper Lig ekibine kiralancak

Sarı kırmızılılar UEFA'ya listesini 2 şubatta sunacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe! Süper Lig ekibine kiralancak

Eksik bölgelerine acil takviye isteyen Okan Buruk, 3 gün içinde transferlerin bitmesini umut ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe! Süper Lig ekibine kiralancak

Galatasaray'da gelecek isimler merak edilirken sürpriz ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe! Süper Lig ekibine kiralancak

Cimbom, transferde satış rekoru kırarak Sacha Boey'u 30 milyon Euro bedelle Bayern Münih'e gönderdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe! Süper Lig ekibine kiralancak

Büyük umutlarla Leipzig'den kiralanan Angelino'nun satın alma opsiyonu kullanılmadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe! Süper Lig ekibine kiralancak

Galatasaray'dan ayrılan İspanyol sol bek Roma ile sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe! Süper Lig ekibine kiralancak

Boey ve Angelino sonrası Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşanacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe! Süper Lig ekibine kiralancak

Galatasaray, Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaramayan Kazımcan Karataş'ın gelişimi için süre alabileceği bir takıma göndermeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe! Süper Lig ekibine kiralancak

KAZIMCAN KİRALANACAK!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı transfer etmek için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe! Süper Lig ekibine kiralancak

Rams Park'ta oynanan karşılaşma öncesinde iki kulüp yöneticilerin bir görüşme yaptığı ve kırmızısiyahlıların 21 yaşındaki futbolcuyu sezonun kalan kısmında kiralık olarak kadrosuna katmak için Galatasaray'a teklifini sunduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe! Süper Lig ekibine kiralancak

Sol bek transferi gerçekleşirse Kazımcan, Gaziantep'e gidecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe! Süper Lig ekibine kiralancak

Kazımcan Karataş, geçtiğimiz sezon 1.1 milyon Euro bedelle Altay'dan transfer edilmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe! Süper Lig ekibine kiralancak

21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Galatasaray formasıyla bu sezon 11 maçta görev aldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray milli yıldızın peşinde!
G.Saray'a süper sağ bek!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 31 Ocak rakamları
FED FAİZ KARARI BUGÜN | İşte beklenti anketi ve ekonomistlerin tahminleri
MTV ÖDEME EKRANI | 2024 MTV ilk taksit ödemesi nasıl yapılır? Online ödeme e-Devlet
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 07:47
Düsseldorf yarı finalde! Düsseldorf yarı finalde! 01:41
Düsseldorf yarı finalde! Düsseldorf yarı finalde! 01:40
Gabriel Paulista A.Madrid'de Gabriel Paulista A.Madrid'de 01:21
Kartal'da rota Worral Kartal'da rota Worral 01:19
Newcastle deplasmanda A. Villa'yı devirdi! Newcastle deplasmanda A. Villa'yı devirdi! 01:16
Daha Eski
🔴A SPOR CANLI YAYIN | 🔴A SPOR CANLI YAYIN | 01:16
Newcastle deplasmanda A. Villa'yı devirdi! Newcastle deplasmanda A. Villa'yı devirdi! 01:15
G.Saray'a süper sağ bek! G.Saray'a süper sağ bek! 00:49
Arsenal zirve yarışında hata yapmadı! Arsenal zirve yarışında hata yapmadı! 00:29
Arsenal zirve yarışında hata yapmadı! Arsenal zirve yarışında hata yapmadı! 00:28
G.Saray milli yıldızın peşinde! G.Saray milli yıldızın peşinde! 00:26