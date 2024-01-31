TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe! Süper Lig ekibine kiralancak

Galatasaray, Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaramayan Kazımcan Karataş'ın gelişimi için süre alabileceği bir takıma göndermeyi planlıyor.

Rams Park'ta oynanan karşılaşma öncesinde iki kulüp yöneticilerin bir görüşme yaptığı ve kırmızısiyahlıların 21 yaşındaki futbolcuyu sezonun kalan kısmında kiralık olarak kadrosuna katmak için Galatasaray'a teklifini sunduğu belirtildi.