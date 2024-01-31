TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe! Süper Lig ekibine kiralancak
Ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sacha Boey'u Bayern Münih'e satan Cimbom'da ayrılıklar peş peşe yaşanacak. Sarı kırmızılılar yıldız oyuncusunu süre bulması için Süper Lig ekibine kiralayacak. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Eksik bölgelerine acil takviye isteyen Okan Buruk, 3 gün içinde transferlerin bitmesini umut ediyor.
Galatasaray'da gelecek isimler merak edilirken sürpriz ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.
Cimbom, transferde satış rekoru kırarak Sacha Boey'u 30 milyon Euro bedelle Bayern Münih'e gönderdi.
Büyük umutlarla Leipzig'den kiralanan Angelino'nun satın alma opsiyonu kullanılmadı.
Galatasaray'dan ayrılan İspanyol sol bek Roma ile sözleşme imzaladı.
Boey ve Angelino sonrası Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşanacak.
Galatasaray, Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaramayan Kazımcan Karataş'ın gelişimi için süre alabileceği bir takıma göndermeyi planlıyor.
KAZIMCAN KİRALANACAK!
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı transfer etmek için harekete geçti.
Rams Park'ta oynanan karşılaşma öncesinde iki kulüp yöneticilerin bir görüşme yaptığı ve kırmızısiyahlıların 21 yaşındaki futbolcuyu sezonun kalan kısmında kiralık olarak kadrosuna katmak için Galatasaray'a teklifini sunduğu belirtildi.
Sol bek transferi gerçekleşirse Kazımcan, Gaziantep'e gidecek.
Kazımcan Karataş, geçtiğimiz sezon 1.1 milyon Euro bedelle Altay'dan transfer edilmişti.
21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Galatasaray formasıyla bu sezon 11 maçta görev aldı.
2.5 milyon Euro piyasa değeri olan genç futbolcunun Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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