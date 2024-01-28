Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray Sacha Boey'in transferini açıkladı! Bayern Münih...

Son dakika: Galatasaray Sacha Boey'in transferini açıkladı! Bayern Münih...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan rekor bedelle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in bonservis bedeli açıklandı. GSA SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 11:33 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 11:57
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Son dakika: Galatasaray Sacha Boey'in transferini açıkladı! Bayern Münih...

Galatasaray, Sacha Boey transferi için Bayern Münih'le 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağlandığını açıkladı.

"BU BENİM İÇİN BİR HAYALİN GERÇEKLEŞMESİ"

Sacha Boey: Bu benim için bir hayalin gerçekleşmesi. Bayern gibi büyük bir kulüpte oynamak benim için bir onur. Yeni takımımı ve gelecekte bu harika oyuncularla oynamayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel Futbolcumuz Sacha Boey'nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30.000.000 Euro olup FC Bayern München AG, Şirketimize net 5.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir.

Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda FC Bayern München AG gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir.

Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup FC Bayern München AG, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek kârın %50'sini Şirketimize ödeyecektir.

DİĞER
44 yaşındaki Songül Öden anne oldu! Güzel oyuncu Songül Öden'in kızına verdiği ismin anlamı çok merak edildi...
Kılıçdaroğlu - İmamoğlu hattında 'sağ kol' düellosu! Eren Erdem'den Murat Ongun'a: İtlerini çek, CHP'ye 'S..tiğimin partisi' diyen adamsın
Yönetimden transferde ters köşe!
Galatasaray'a nokta transfer! Sol bek sorunu çözülüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
B. Münih Sacha Boey transferini böyle açıkladı!
G.Saray'dan sezonun en bomba transferi!
ŞABAN AYI NE ZAMAN 2024? | Şaban ayı ne zaman başlayacak? DİYANET
Süper Loto sorgulama ekranı 28 Ocak Pazar 2024
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 28 Ocak rakamları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Boey'in bonservisini açıkladı G.Saray Boey'in bonservisini açıkladı 11:32
B. Münih Sacha Boey transferini böyle açıkladı! B. Münih Sacha Boey transferini böyle açıkladı! 11:30
PAOK - Panathinaikos maçı ne zaman? PAOK - Panathinaikos maçı ne zaman? 11:29
Dengeleri değiştiren transfer! Boey sonrası G.Saray... Dengeleri değiştiren transfer! Boey sonrası G.Saray... 10:59
Yönetimden transferde ters köşe! Yönetimden transferde ters köşe! 10:47
Galatasaray'a nokta transfer! Sol bek sorunu çözülüyor Galatasaray'a nokta transfer! Sol bek sorunu çözülüyor 10:29
Daha Eski
Flaş Arda Güler çıkışı! "Mbappe'yi almayın" Flaş Arda Güler çıkışı! "Mbappe'yi almayın" 10:21
Mısır - Demokratik Kongo maçı ne zaman? Mısır - Demokratik Kongo maçı ne zaman? 10:18
F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Polonyalı gazeteci açıkladı F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Polonyalı gazeteci açıkladı 23:59
Tuchel'den flaş Boey sözleri! Transfer... Tuchel'den flaş Boey sözleri! Transfer... 23:59
Avrupa devine gidiyor! İşte yeni takımı Avrupa devine gidiyor! İşte yeni takımı 23:59
Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin A.Gücü 11'i Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin A.Gücü 11'i 23:59