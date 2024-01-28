SON DAKİKA - Bayern Münih Sacha Boey transferini böyle açıkladı!

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Sacha Boey için bir paylaşım yaptı.

Bavyera ekibi, sosyal medya hesabından Fransız futbolcunun fotoğrafını paylaştı. Galatasaray Kulübü de KAP'a yaptığı bildirimde Sacha Boey transferini resmi olarak açıkladı.

Bayern Münih, yıldız oyuncunun transferi için Galatasaray'a 30 milyon euro bonservis bedeli artı 5 milyon euro bonus ödeyecek.

"SACHA BOEY İLE İMZALADIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Bayern Münih CEO'su Jan-Christian Dreesen: "Sacha Boey gibi potansiyeli yüksek genç bir oyuncuyla uzun vadeli bir anlaşma imzaladığımız için mutluyuz. Bize karşı oynadığı iki Şampiyonlar Ligi maçında da çok iyi bir performans sergiledi. Bu sadece kadro derinliğimizi arttırmakla kalmayıp aynı zamanda kalitemizi de arttırdığımız anlamına geliyor.

İşte o paylaşım...