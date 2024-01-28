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Aslan geri döndü

Aliağa Petkim’i konuk eden G.Saray, uzatmada 8 sayı geri düştüğü mücadelede pes etmedi. 90-88 kazanarak ligdeki 9. galibiyetini aldı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 06:50
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Aslan geri döndü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray Ekmas, uzatmaya giden maçta konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 90-88 yendi. Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılılar, ilk periyodu 18-11 önde geçti. Takımlar devre arasında soyunma odasına 41-41'lik eşitlikle gitti.

DEE BOST UZATTI

Final periyoduna 55-59 geride giren G.Saray, Dee Bost'un son saniye basketiyle maçı uzatmaya (77-77) taşıdı. Uzatmada 88-80 geri düşen Aslan, son anları nefes kesen mücadelede pes etmedi. 90-88'lik zafere uzanan sarı-kırmızılılar 9. galibiyetini aldı. Halilovic ve Yeboah 15'er, İsmet Akpınar 14 sayıyla yıldızlaştıı.

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