Aslan geri döndü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray Ekmas, uzatmaya giden maçta konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 90-88 yendi. Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılılar, ilk periyodu 18-11 önde geçti. Takımlar devre arasında soyunma odasına 41-41'lik eşitlikle gitti.
DEE BOST UZATTI
Final periyoduna 55-59 geride giren G.Saray, Dee Bost'un son saniye basketiyle maçı uzatmaya (77-77) taşıdı. Uzatmada 88-80 geri düşen Aslan, son anları nefes kesen mücadelede pes etmedi. 90-88'lik zafere uzanan sarı-kırmızılılar 9. galibiyetini aldı. Halilovic ve Yeboah 15'er, İsmet Akpınar 14 sayıyla yıldızlaştıı.