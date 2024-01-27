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Kerem'in dönüşü

Galatasaray'ın en değerli isimlerinden olan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon yeni transferlerin gelmesiyle pozisyonunda değişiklik yaşamıştı. Okan Buruk'un uzun bir süre 10 numarada denediği 25 yaşındaki oyuncu, bu bölgede beklenen katkıyı sağlayamadı. Son haftalarda ise kanattaki yerine dönüş yapan Kerem'in performansı da artışa geçti. Trabzonspor maçında 2 golle katkı veren yıldız oyuncu, İstanbulspor galibiyetinin ise baş mimarı oldu. Penaltıyı ağlara yollayan Kerem, frikikten attığı golle de zora giren maçta son derece kritik 3 puanı getirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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Kerem'in dönüşü

Galatasaray'ın en değerli isimlerinden olan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon yeni transferlerin gelmesiyle pozisyonunda değişiklik yaşamıştı. Okan Buruk'un uzun bir süre 10 numarada denediği 25 yaşındaki oyuncu, bu bölgede beklenen katkıyı sağlayamadı. Son haftalarda ise kanattaki yerine dönüş yapan Kerem'in performansı da artışa geçti. Trabzonspor maçında 2 golle katkı veren yıldız oyuncu, İstanbulspor galibiyetinin ise baş mimarı oldu. Penaltıyı ağlara yollayan Kerem, frikikten attığı golle de zora giren maçta son derece kritik 3 puanı getirdi.

KARİYERİNDE İLKİ YAŞADI

Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta 2+ gol atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ligde 21 karşılaşmada 9 gol ve 6 asiste ulaştı. Toplamda ise 34 maçta 12 kez ağları sarsarken; 8 de asist yaptı. Sol kanada geçince eski günlerine dönüş yapan ve Galatasaray'ın skor yükünü sırtlayan yıldız, Mauro İcardi'nin ardından en fazla gol katkısı veren ikinci isim oldu.

SNEIJDER'İ YAKALADI

İstanbulspor ağlarını frikikten sarsan Kerem, sarı-kırmızılı ekibin son üç serbest vuruş golünün altına imza attı. 25 yaşındaki yıldız oyuncu, Süper Lig'de Wesley Sneijder'den (Mayıs 2014-Nisan 2015 arasında) bu yana Galatasaray'ın üst üste üç frikik golünü atan ilk isim oldu.

Bu sezon 34 maçta 12 kez ağları sarsan Kerem, 8 de asistle 20 gole katkı verdi.

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