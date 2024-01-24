Haberler Galatasaray Galatasaray'dan David Ankeye'ye kanca! Transferinde 2 rakip birden

Galatasaray'dan David Ankeye'ye kanca! Transferinde 2 rakip birden

Ara transfer penceresinin açılmasıyla birlikte harekete geçen Galatasaray kadrosunu genişletmek istiyor. 3 kulvarda mücadele eden sarı kırmızılılar, sürpriz hamleler yapmaya hazırlanıyor. Forvet rotasyonunu güçlendirmek isteyen Cimbom, David Ankeye ile ilgileniyor. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 14:13
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ENES CEVAHİRCİ
Galatasaray'dan David Ankeye'ye kanca! Transferinde 2 rakip birden

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 mağlup etti.

Galatasaray'dan David Ankeye'ye kanca! Transferinde 2 rakip birden

Puanını 54 yapan Cimbom ezeli rakibiyle zirveyi paylaştı.

Galatasaray'dan David Ankeye'ye kanca! Transferinde 2 rakip birden

3 kulvarda yoluna devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

Galatasaray'dan David Ankeye'ye kanca! Transferinde 2 rakip birden

ANGELINO ROMA'YA GİDİYOR!

Sezon başında Leipzig'den kiralanan Angelino Galatasaray'da beklentilerin altında kaldı.

Galatasaray'dan David Ankeye'ye kanca! Transferinde 2 rakip birden

Sarı kırmızılılar, 6 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan İspanyol sol bek ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan David Ankeye'ye kanca! Transferinde 2 rakip birden

27 yaşındaki yıldız oyuncu Roma kulübüyle anlaşma sağladı.

Galatasaray'dan David Ankeye'ye kanca! Transferinde 2 rakip birden

KADROYA SÜRPRİZ TAKVİYELER OLACAK!

Ocak ayında kadro rotasyonunu genişletmek isteyen Okan Buruk, yönetime transfer için rapor sundu.

Galatasaray'dan David Ankeye'ye kanca! Transferinde 2 rakip birden

Tecrübeli çalıştırıcı forvet, sol bek ve orta saha takviyeleri istediğini iletti.

Galatasaray'dan David Ankeye'ye kanca! Transferinde 2 rakip birden

Halil ve Bakambu'dan beklediği katkıyı alamayan Galatasaray sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Galatasaray'dan David Ankeye'ye kanca! Transferinde 2 rakip birden

İtalyan basını Galatasaray'ın David Ankeye peşinde olduğunu duyurdu.

Galatasaray'dan David Ankeye'ye kanca! Transferinde 2 rakip birden

footballnews24'te yer alan habere göre, Galatasaray, Club Brugge ve Genoa 21 yaşındaki forvet oyuncusuyla ilgileniyor.

Galatasaray'dan David Ankeye'ye kanca! Transferinde 2 rakip birden

Sheriff'te forma giyen Nijeryalı forvet, 25 maçta 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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