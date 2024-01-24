Galatasaray'dan David Ankeye'ye kanca! Transferinde 2 rakip birden
Ara transfer penceresinin açılmasıyla birlikte harekete geçen Galatasaray kadrosunu genişletmek istiyor. 3 kulvarda mücadele eden sarı kırmızılılar, sürpriz hamleler yapmaya hazırlanıyor. Forvet rotasyonunu güçlendirmek isteyen Cimbom, David Ankeye ile ilgileniyor. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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ANGELINO ROMA'YA GİDİYOR!
Sezon başında Leipzig'den kiralanan Angelino Galatasaray'da beklentilerin altında kaldı.
Sarı kırmızılılar, 6 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan İspanyol sol bek ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
27 yaşındaki yıldız oyuncu Roma kulübüyle anlaşma sağladı.
KADROYA SÜRPRİZ TAKVİYELER OLACAK!
Ocak ayında kadro rotasyonunu genişletmek isteyen Okan Buruk, yönetime transfer için rapor sundu.
Tecrübeli çalıştırıcı forvet, sol bek ve orta saha takviyeleri istediğini iletti.
Halil ve Bakambu'dan beklediği katkıyı alamayan Galatasaray sürpriz bir ismi gündemine aldı.
İtalyan basını Galatasaray'ın David Ankeye peşinde olduğunu duyurdu.
footballnews24'te yer alan habere göre, Galatasaray, Club Brugge ve Genoa 21 yaşındaki forvet oyuncusuyla ilgileniyor.
Sheriff'te forma giyen Nijeryalı forvet, 25 maçta 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.
1,91 cm boyundaki oyuncu forvet ve sol açık bölgesinde görev yapabiliyor.
Güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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