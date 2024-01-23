TRANSFER HABERİ: Lazio'dan ayrılıyor! Kamada'dan G.Saray'a sözleşme yanıtı!
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmalarına hız verildi. On numara bölgesine takviye planlayan sarı-kırmızılılar, Lazio'da forma giyen Daichi Kamada'yı kadrosuna katmak istiyor. Transfer için harekete geçen yönetim, Lazio ve Japon yıldıza resmi teklifini yaptı. İtalyan ekibinden ayrılma kararı alan yıldız isim, Galatasaray'a sözleşme yanıtı verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Hücuma dönük bir orta saha takviyesi yapmayı planlayan Cimbom, 27 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgileniyor.
LAZIO'DAN AYRILIYOR!
Beklenen patlamayı yapamayan Japon yıldız, Çizme ekibi Lazio'dan ayrılmaya hazırlanıyor.
Lazio'da istediği forma şansını bulamayan Kamada, teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Maurizio Sarri'nin oyun sistemine uyum sağlayamayan Japon futbolcu, takıma veda edecek.
Transferi bitirmek isteyen Galatasaray, 27 yaşındaki oyuncuya teklifini yaptı.
GALATASARAY'I REDDETTİ!
calciomercato'nun haberine göre; Yeni takımı merak edilen Daichi Kamada, sarı-kırmızılıların yaptığı teklifi geri çevirdi.
LA LIGA'YI HAYAL EDİYOR!
Japon yıldızın İspanya La Liga'ya transfer olmak istediği ifade edildi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki orta saha, İspanyol ekiplerinden teklif bekliyor.
Bu sezon 22 resmi maçta forma giyen Kamada, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Japon futbolcu, ülkesinin milli takımında ise 31 maçta 7 gollük katkı verdi.
Daichi Kamada'nın güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
DİĞER