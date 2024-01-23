Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Lazio'dan ayrılıyor! Kamada'dan G.Saray'a sözleşme yanıtı!

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan ayrılıyor! Kamada'dan G.Saray'a sözleşme yanıtı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmalarına hız verildi. On numara bölgesine takviye planlayan sarı-kırmızılılar, Lazio'da forma giyen Daichi Kamada'yı kadrosuna katmak istiyor. Transfer için harekete geçen yönetim, Lazio ve Japon yıldıza resmi teklifini yaptı. İtalyan ekibinden ayrılma kararı alan yıldız isim, Galatasaray'a sözleşme yanıtı verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 14:21
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BURAK ŞENTÜRK
Lazio'dan ayrılıyor! Kamada'dan G.Saray'a sözleşme yanıtı!

On numara bölgesine transfer planlayan Galatasaray, flaş bir ismi radarına aldı.

Lazio'dan ayrılıyor! Kamada'dan G.Saray'a sözleşme yanıtı!

Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibi Lazio'nun Japon yıldızı Daichi Kamada'nın peşine düştü.

Lazio'dan ayrılıyor! Kamada'dan G.Saray'a sözleşme yanıtı!

Geçtiğimiz transfer döneminde de Kamada'yı isteyen ancak istediği sonuca ulaşamayan Aslan, yeniden yıldız ismi gündemine aldı.

Lazio'dan ayrılıyor! Kamada'dan G.Saray'a sözleşme yanıtı!

Hücuma dönük bir orta saha takviyesi yapmayı planlayan Cimbom, 27 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgileniyor.

Lazio'dan ayrılıyor! Kamada'dan G.Saray'a sözleşme yanıtı!

LAZIO'DAN AYRILIYOR!
Beklenen patlamayı yapamayan Japon yıldız, Çizme ekibi Lazio'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

Lazio'dan ayrılıyor! Kamada'dan G.Saray'a sözleşme yanıtı!

Lazio'da istediği forma şansını bulamayan Kamada, teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Lazio'dan ayrılıyor! Kamada'dan G.Saray'a sözleşme yanıtı!

Maurizio Sarri'nin oyun sistemine uyum sağlayamayan Japon futbolcu, takıma veda edecek.

Lazio'dan ayrılıyor! Kamada'dan G.Saray'a sözleşme yanıtı!

Transferi bitirmek isteyen Galatasaray, 27 yaşındaki oyuncuya teklifini yaptı.

Lazio'dan ayrılıyor! Kamada'dan G.Saray'a sözleşme yanıtı!

GALATASARAY'I REDDETTİ!
calciomercato'nun haberine göre; Yeni takımı merak edilen Daichi Kamada, sarı-kırmızılıların yaptığı teklifi geri çevirdi.

Lazio'dan ayrılıyor! Kamada'dan G.Saray'a sözleşme yanıtı!

LA LIGA'YI HAYAL EDİYOR!
Japon yıldızın İspanya La Liga'ya transfer olmak istediği ifade edildi.

Lazio'dan ayrılıyor! Kamada'dan G.Saray'a sözleşme yanıtı!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki orta saha, İspanyol ekiplerinden teklif bekliyor.

Lazio'dan ayrılıyor! Kamada'dan G.Saray'a sözleşme yanıtı!

Bu sezon 22 resmi maçta forma giyen Kamada, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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