Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Kamada gelişmesi! İşte sözleşme detayları

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Kamada gelişmesi! İşte sözleşme detayları

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray orta saha takviyesi için düğmeye bastı. Cimbom'un gündeminin 1. sırasında yer alan Daichi Kamada yer alıyor. Japon oyuncunun transferine dair sözleşme detayları belli oldu. İşte ayrıntılar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 00:33 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 00:33
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Kamada gelişmesi! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Kamada gelişmesi! İşte sözleşme detayları

Sarı kırmızılılar ligin kalan bölümü için önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Kamada gelişmesi! İşte sözleşme detayları

Bu doğrultuda Cimbom'dan flaş bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Kamada gelişmesi! İşte sözleşme detayları

10 numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen Aslan, Lazio forması giyen Daichi Kamada'yı gündemine almıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Kamada gelişmesi! İşte sözleşme detayları

Yönetimin, Japon yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı kaydedilmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Kamada gelişmesi! İşte sözleşme detayları

Öte yandan Kamada transferine dair sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Kamada gelişmesi! İşte sözleşme detayları

Konuyla ilgili haberi ise İtalyan basını duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Kamada gelişmesi! İşte sözleşme detayları

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Kamada gelişmesi! İşte sözleşme detayları

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Lalaziosiamonoi'den derlediği habere göre Daichi Kamada, bu transfer döneminde Lazio'dan ayrılabilir.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Kamada gelişmesi! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'ın 27 yaşındaki oyuncu için yoğun ilgisinin olduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Kamada gelişmesi! İşte sözleşme detayları

Haberde Kamada'nın, teknik direktör Sarri'nin sistemine ayak uyduramadığı ve ciddi şekilde zorlandığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Kamada gelişmesi! İşte sözleşme detayları

Yıldız futbolcunun Galatasaray'da ise Okan Buruk'un takımının durumu göz önüne alındığında doğal rolü olan ofansif orta saha pozisyonuna dönebileceği bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Kamada gelişmesi! İşte sözleşme detayları

Ancak Kamada'nın daha rekabetçi liglerden teklif beklemeyi tercih ettiği ve Türkiye'ye gelme konusunda henüz ikna olmadığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Kamada gelişmesi! İşte sözleşme detayları

Lazio'nun Kamada için yaklaşık 10 milyon Euro bonservis ücreti istediği fakat Galatasaray'ın 5-6 milyon Euro seviyelerinde bir rakam vermeyi planladığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Kamada gelişmesi! İşte sözleşme detayları

Bunun nedeni olarak ise sarı kırmızılıların haziran ayında sözleşmesi bitecek olan yıldız için yüksek ücretler vermek istememesi gösterildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Kamada gelişmesi! İşte sözleşme detayları

Öte yandan Galatasaray'ın, Kamada'yı ikna etmek için senelik 4 milyon Euro'nun üzerinde bir rakamı gözden çıkardığı yazıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Kamada gelişmesi! İşte sözleşme detayları

Transfere dair gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Kamada gelişmesi! İşte sözleşme detayları

Daichi Kamada bu sezon Lazio'da 22 maça çıktı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Barış Alper'den büyük hata! Golü izleyin
G.Saray fesih için görüştü! Leipzig'den flaş karar
Türk astronot uzaya gidiyor | CANLI İZLEYİN
Süper Loto çekildi! (18 Ocak)
Süper Loto sorgulama ekranı 18 Ocak Perşembe 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kamada'nın transfer şartları belli oldu! G.Saray... Kamada'nın transfer şartları belli oldu! G.Saray... 00:33
Galatasaray'da ayrılık TFF'ye bildirildi! Galatasaray'da ayrılık TFF'ye bildirildi! 00:18
Barcelona Kral Kupası'nda çeyrek finalde! Barcelona Kral Kupası'nda çeyrek finalde! 23:50
Barış Alper Yılmaz: Benim için pozisyon farketmiyor! Barış Alper Yılmaz: Benim için pozisyon farketmiyor! 23:40
Tete: Gol attığım için çok mutluyum Tete: Gol attığım için çok mutluyum 23:37
Kerem Demirbay: Benim işim bu! Kerem Demirbay: Benim işim bu! 23:36
Daha Eski
Buruk'tan Davinson ve Icardi sözleri! Son durumları... Buruk'tan Davinson ve Icardi sözleri! Son durumları... 23:20
Transferde o tarih! Musso ve Galatasaray... Transferde o tarih! Musso ve Galatasaray... 22:09
Fred Rodrigues'in oğlu oldu! Fred Rodrigues'in oğlu oldu! 22:03
Enis Destan: G.Saray maçında... Enis Destan: G.Saray maçında... 21:57
Fenerbahçe, CEV Cup'ta 4'lü finalde! Fenerbahçe, CEV Cup'ta 4'lü finalde! 21:50
Abdullah Avcı'dan 2 yıldızla ilgili flaş açıklama! Abdullah Avcı'dan 2 yıldızla ilgili flaş açıklama! 21:43