TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Kamada gelişmesi! İşte sözleşme detayları

Ancak Kamada'nın daha rekabetçi liglerden teklif beklemeyi tercih ettiği ve Türkiye'ye gelme konusunda henüz ikna olmadığı ifade edildi.

Lazio'nun Kamada için yaklaşık 10 milyon Euro bonservis ücreti istediği fakat Galatasaray'ın 5-6 milyon Euro seviyelerinde bir rakam vermeyi planladığı aktarıldı.