TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Kamada gelişmesi! İşte sözleşme detayları
Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray orta saha takviyesi için düğmeye bastı. Cimbom'un gündeminin 1. sırasında yer alan Daichi Kamada yer alıyor. Japon oyuncunun transferine dair sözleşme detayları belli oldu. İşte ayrıntılar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 00:33 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 00:33
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10 numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen Aslan, Lazio forması giyen Daichi Kamada'yı gündemine almıştı.
Yönetimin, Japon yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı kaydedilmişti.
Öte yandan Kamada transferine dair sıcak bir gelişme yaşandı.
Konuyla ilgili haberi ise İtalyan basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Lalaziosiamonoi'den derlediği habere göre Daichi Kamada, bu transfer döneminde Lazio'dan ayrılabilir.
Galatasaray'ın 27 yaşındaki oyuncu için yoğun ilgisinin olduğu vurgulandı.
Haberde Kamada'nın, teknik direktör Sarri'nin sistemine ayak uyduramadığı ve ciddi şekilde zorlandığı kaydedildi.
Yıldız futbolcunun Galatasaray'da ise Okan Buruk'un takımının durumu göz önüne alındığında doğal rolü olan ofansif orta saha pozisyonuna dönebileceği bildirildi.
Ancak Kamada'nın daha rekabetçi liglerden teklif beklemeyi tercih ettiği ve Türkiye'ye gelme konusunda henüz ikna olmadığı ifade edildi.
Lazio'nun Kamada için yaklaşık 10 milyon Euro bonservis ücreti istediği fakat Galatasaray'ın 5-6 milyon Euro seviyelerinde bir rakam vermeyi planladığı aktarıldı.
Bunun nedeni olarak ise sarı kırmızılıların haziran ayında sözleşmesi bitecek olan yıldız için yüksek ücretler vermek istememesi gösterildi.
Öte yandan Galatasaray'ın, Kamada'yı ikna etmek için senelik 4 milyon Euro'nun üzerinde bir rakamı gözden çıkardığı yazıldı.
Transfere dair gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Daichi Kamada bu sezon Lazio'da 22 maça çıktı.
Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Kamada, kariyerinde Eintracht Frankfurt, VV St. Truiden ve Sagan Tosu gibi takımlarda da forma giymişti.
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