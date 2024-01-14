TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Yönetimden flaş hamle...
Galatasaray'da ara transfer döneminin başlamasının ardından hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, transfer limitinin de açıklanmasının ardından çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray'da yönetim bu noktada transfer bütçesi için bazı isimlerle de yollarını ayıracak. İşte gönderilmesi planlanan 3 yıldız... GS SPOR HABERLERİ
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Bu doğrultuda takımdan ayrılması beklenen bazı oyuncularla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
İşte ayrıntılar...
Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Manchester United maçlarındaki performansı ile alkış alan G.Saray'ın oyuncularına ciddi teklifler geliyor.
Sarı-kırmızılı kulübün yıldızları birçok kulübün transfer listesinde.
Sabah'ın haberine göre, Sacha Boey için İngiltere'den Arsenal, Fransa'dan PSG ve Almanya'dan Bayern Münih nabız yokluyor.
İtalya'dan Napoli ise Davinson Sanchez'in menajeriyle temasa geçti.
Suudi Arabistan'dan da Zaha'ya ilgi söz konusu.
Ancak henüz bu üç oyuncu için sarı-kırmızılı yönetimle pazarlığa oturan bir kulüp olmadı.
SACHA BOEY SATILIRSA DUBOIS GERİ DÖNECEK
İcardi dışında oyuncularına gelecek tekliflere açık olan Galatasaray'da Sacha Boey'e 20 milyon Euro üzerinde değer biçiliyor.
2000 doğumlu Fransız sağ bek eğer ocak ayında satılırsa, sezon başında Başakşehir'e kiralanan Leo Dubois geri çağrılacak.
Radu Draguşin'i Tottenham'a kaptıran Napoli stoper arıyor ve Sanchez'in mali şartlarını sordu.
Kolombiyalı stoperin ayrılma düşüncesi olmadığı öğrenildi.
Wilfried Zaha için çift haneli bonservis beklentisinde olan Galatasaray'a şu ana kadar Suudi Arabistan pazarından resmi bir teklif gelmedi.
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