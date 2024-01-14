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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Yönetimden flaş hamle...

Galatasaray'da ara transfer döneminin başlamasının ardından hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, transfer limitinin de açıklanmasının ardından çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray'da yönetim bu noktada transfer bütçesi için bazı isimlerle de yollarını ayıracak. İşte gönderilmesi planlanan 3 yıldız... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 11:16
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Yönetimden flaş hamle...

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Yönetimden flaş hamle...

Sarı kırmızılılar kadrosuna katmak istediği futbolcular için görüşmelerine devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Yönetimden flaş hamle...

Ancak Cimbom'da gidecek isimler de büyük merak konusu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Yönetimden flaş hamle...

Bu doğrultuda takımdan ayrılması beklenen bazı oyuncularla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Yönetimden flaş hamle...

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Yönetimden flaş hamle...

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Manchester United maçlarındaki performansı ile alkış alan G.Saray'ın oyuncularına ciddi teklifler geliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Yönetimden flaş hamle...

Sarı-kırmızılı kulübün yıldızları birçok kulübün transfer listesinde.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Yönetimden flaş hamle...

Sabah'ın haberine göre, Sacha Boey için İngiltere'den Arsenal, Fransa'dan PSG ve Almanya'dan Bayern Münih nabız yokluyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Yönetimden flaş hamle...

İtalya'dan Napoli ise Davinson Sanchez'in menajeriyle temasa geçti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Yönetimden flaş hamle...

Suudi Arabistan'dan da Zaha'ya ilgi söz konusu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Yönetimden flaş hamle...

Ancak henüz bu üç oyuncu için sarı-kırmızılı yönetimle pazarlığa oturan bir kulüp olmadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Yönetimden flaş hamle...

SACHA BOEY SATILIRSA DUBOIS GERİ DÖNECEK

İcardi dışında oyuncularına gelecek tekliflere açık olan Galatasaray'da Sacha Boey'e 20 milyon Euro üzerinde değer biçiliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Yönetimden flaş hamle...

2000 doğumlu Fransız sağ bek eğer ocak ayında satılırsa, sezon başında Başakşehir'e kiralanan Leo Dubois geri çağrılacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Yönetimden flaş hamle...

Radu Draguşin'i Tottenham'a kaptıran Napoli stoper arıyor ve Sanchez'in mali şartlarını sordu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Yönetimden flaş hamle...

Kolombiyalı stoperin ayrılma düşüncesi olmadığı öğrenildi.

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