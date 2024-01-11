Haberler Galatasaray Galatasaray'da Dries Mertens: Yazık oldu!

Galatasaray'da Dries Mertens: Yazık oldu!

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Dries Mertens karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 20:09
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Dries Mertens: Yazık oldu!

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Dries Mertens yaptığı açıklamada, "Biz Galatasaray olarak her zaman kazanmak için oynuyoruz. 2 puan kaybetmek yazık oldu. İlk yarı iyi oynadık. İkinci yarı fırsatları değerlendiremedik ve berabere kaldık." dedi.

Mertens ayrıca, "Açıkçası ilk yarıya baktığınız zaman iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Geçen sene Galatasaray tarihinin en çok puan kazanan takımıydık. Bugün maç kolay değildi. Saha iyi değildi. Uzun top oynadılar. Bu da bize zorluk çıkardı." şeklinde konuştu.

DİĞER
Sahneye çıkmak için çok ağladım! Seren Serengil babası Öztürk Serengil’i duygusal sözlerle andı! 'Armut böyle dibine düştü'
CHP yangın yeri! İmamoğlu'nun vesayeti arttı PM sonrası Özgür Özel kontrolü kaybetti... Bay Kemalistler tetikte
Abdullah Avcı:Rotasyon...
Yılın ilk bombası F.Bahçe'den geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kerem Demirbay'dan şampiyonluk sözleri!
Galatasaray'dan flaş karar! Erden Timur...
CUMA HUTBESİ DİYANET 12 OCAK 2024
🌹 En güzel RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024
SON DAKİKA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bülent Uygun: Hayatımda böylesini yaşamadım Bülent Uygun: Hayatımda böylesini yaşamadım 20:17
Beşiktaş Ruiz için ödeme yaptı! Beşiktaş Ruiz için ödeme yaptı! 20:12
Sivasspor transferi duyurdu! Sivasspor transferi duyurdu! 20:09
Dries Mertens: Yazık oldu! Dries Mertens: Yazık oldu! 20:07
Galatasaray'dan flaş karar! Erden Timur... Galatasaray'dan flaş karar! Erden Timur... 19:59
Trabzonspor - Yılport Samsunspor maçı CANLI Trabzonspor - Yılport Samsunspor maçı CANLI 19:46
Daha Eski
Okan Buruk: VAR odasından uyarı gelmedi Okan Buruk: VAR odasından uyarı gelmedi 19:41
Abdullah Avcı:Rotasyon... Abdullah Avcı:Rotasyon... 19:20
Kerem kırmızı kart sonrası çıldırdı! İşte o anlar... Kerem kırmızı kart sonrası çıldırdı! İşte o anlar... 19:04
Sivasspor'dan G.Saray'a çelme! İşte puan durumu Sivasspor'dan G.Saray'a çelme! İşte puan durumu 19:00
G.Saray Sivas'ta takıldı! G.Saray Sivas'ta takıldı! 18:59
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şoku! Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şoku! 18:59