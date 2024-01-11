ALİ TURAP BÜLBÜL KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Pozisyonu ne?

2023 yılında Galatasaray A Takımı'na yükselen Ali Turap Bülbül ile ilgili bilgiler internette sıkça aratılıyor. Peki, Ali Turap Bülbül kimdir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

ALİ TURAP BÜLBÜL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

25 Ocak 2005 tarihinde Düzce'de dünyaya gelen Ali Turap Bülbül, kariyerine 2020 yılında Galatasaray altyapısında başladı. Genç futbolcu sırasıyla Galatasaray'ın U16, U17 ve U19 takımlarında forma giydi. 2023 yılında ise A takıma yükseldi. 1.79 cm boyundaki Ali Turap Bülbül, defans hattında sağ bek olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Türkiye'nin alt yaş milli takımlarının da formalarını terleten genç oyuncu, Türkiye U19 Milli Takımı ile 5 karşılaşmada görev aldı. Ali Turap Bülbül, bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde 7, U19 Süper Lig'de 7 ve Süper Lig'de 1 maçta görev yaptı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 150 bin euro...