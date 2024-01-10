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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Atalanta Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor! Muslera detayı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, dikkat çekici bir performansa imza atan Abdülkerim Bardakcı Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi. Son olarak İtalyan ekibi Atalanta, milli stoperi transfer listesine ekledi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 10:29
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Tuğçe Erginkoç
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Atalanta Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor! Muslera detayı...

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray'da bazı isimler Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Atalanta Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor! Muslera detayı...

Sarı-kırmızılı takımın geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Abdülkerim Bardakcı da bu oyunculardan biri...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Atalanta Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor! Muslera detayı...

Serie A devi Milan'ın listesinde yer aldığı bildirilen milli futbolcuya, aynı ligden bir talip daha çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Atalanta Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor! Muslera detayı...

İtalyan basınından Tutto Atalanta'nın haberine göre Atalanta Kulübü, deneyimli defans oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Atalanta Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor! Muslera detayı...

Haberde; Atalanta'dan ayrılmak istediği ifade edilen ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan kaleci Juan Musso'nun bu transferde rol oynayabileceği ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Atalanta Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor! Muslera detayı...

Sarı-kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sözleşmesinin, sezon sonunda bittiğine vurgu yapıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Atalanta Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor! Muslera detayı...

29 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 28 karşılaşmaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Atalanta Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor! Muslera detayı...

Başarılı stoper, bu mücadelelerde 4 gole imzasını attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Atalanta Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor! Muslera detayı...

Abdülkerim'in, sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2025 yılında bitiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Atalanta Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor! Muslera detayı...

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Atalanta Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor! Muslera detayı...

ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?

7 Eylül 1994 tarihinde Konya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Atalanta Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor! Muslera detayı...

Profesyonel futbol kariyerine Zonguldak altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Atalanta Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor! Muslera detayı...

Kariyerinde Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor, Altay ve Konyaspor gibi takımların formalarını giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Atalanta Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor! Muslera detayı...

2022 yılında Konyaspor'dan Galatasaray'a 2.8 milyon euro karşılığında transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Atalanta Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor! Muslera detayı...

1.85 cm boyundaki Abdülkerim Bardakcı, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.

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