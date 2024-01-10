GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Atalanta Abdülkerim Bardakcı'yı istiyor! Muslera detayı...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, dikkat çekici bir performansa imza atan Abdülkerim Bardakcı Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi. Son olarak İtalyan ekibi Atalanta, milli stoperi transfer listesine ekledi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)
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İtalyan basınından Tutto Atalanta'nın haberine göre Atalanta Kulübü, deneyimli defans oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.
Haberde; Atalanta'dan ayrılmak istediği ifade edilen ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan kaleci Juan Musso'nun bu transferde rol oynayabileceği ifade edildi.
Sarı-kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sözleşmesinin, sezon sonunda bittiğine vurgu yapıldı.
29 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 28 karşılaşmaya çıktı.
Başarılı stoper, bu mücadelelerde 4 gole imzasını attı.
Abdülkerim'in, sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2025 yılında bitiyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...
ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?
7 Eylül 1994 tarihinde Konya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Zonguldak altyapısında başladı.
Kariyerinde Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor, Altay ve Konyaspor gibi takımların formalarını giydi.
2022 yılında Konyaspor'dan Galatasaray'a 2.8 milyon euro karşılığında transfer oldu.
1.85 cm boyundaki Abdülkerim Bardakcı, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.
A Milli Takım'da da görev yapan deneyimli futbolcu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
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