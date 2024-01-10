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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Ndombele kararı! Okan Buruk...

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Galatasaray'da Ndombele konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda özellikle orta saha noktasında sezon başında kadroya katılan Ndombele için Okan Buruk kararını verdi. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 11:37
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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Ndombele kararı! Okan Buruk...

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde Tümosan Konyaspor'u ağırladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Ndombele kararı! Okan Buruk...

Sarı-kırmızılılar ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Ndombele kararı! Okan Buruk...

Cimbom zorlu mücadelede hata yapmadı ve ligde şmapiyonluk yarışını sürdürdü.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Ndombele kararı! Okan Buruk...

Aslan, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin averajla gerisinde bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Ndombele kararı! Okan Buruk...

Sarı-kırmızılılarda Tanguy Ndombele, eksik isimlerin yokluğunda Konyaspor mücadelesinde ilk 11'de yer buldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Ndombele kararı! Okan Buruk...

Yıldız oyuncu kendisine verilen son şansı iyi kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Ndombele kararı! Okan Buruk...

Teknik direktör Okan Buruk, Fransız oyuncunun performansından memnun kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Ndombele kararı! Okan Buruk...

Sabah'ın haberine göre Buruk, tecrübeli oyuncunun ara transferde gönderilmesini şimdilik askıya aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Ndombele kararı! Okan Buruk...

Ndombele bir süre önce yönetimle yaptığı görüşmede takımda kalmak istediğini söylemiş ve toparlanacağının sözünü vermişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Ndombele kararı! Okan Buruk...

SATIN ALMASI ZORUNLU DEĞİL

Sarı-kırmızılılar, Ndombele'nin 3.1 milyon Euro olan garanti ücretini dikkate alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Ndombele kararı! Okan Buruk...

Yönetim, olası fesihte bu rakamın tamamını ödemek yerine Ndombele'den sezonun ikinci yarısında faydalanma kararı aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Ndombele kararı! Okan Buruk...

Ndombele sezon başında satın alma opsiyonu ile Tottenham'dan bedelsiz kiralanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Ndombele kararı! Okan Buruk...

Tecrübeli oyuncunun 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ise zorunlu değil.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Ndombele kararı! Okan Buruk...

Fransız futbolcu sarı-kırmızılı formayı 13 maçta giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Ndombele kararı! Okan Buruk...

27 yaşındaki oyuncunun skor katkısı bulunmuyor.

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