GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Ndombele kararı! Okan Buruk...
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Galatasaray'da Ndombele konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda özellikle orta saha noktasında sezon başında kadroya katılan Ndombele için Okan Buruk kararını verdi. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
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Aslan, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin averajla gerisinde bulunuyor.
Sarı-kırmızılılarda Tanguy Ndombele, eksik isimlerin yokluğunda Konyaspor mücadelesinde ilk 11'de yer buldu.
Yıldız oyuncu kendisine verilen son şansı iyi kullandı.
Teknik direktör Okan Buruk, Fransız oyuncunun performansından memnun kaldı.
Sabah'ın haberine göre Buruk, tecrübeli oyuncunun ara transferde gönderilmesini şimdilik askıya aldı.
Ndombele bir süre önce yönetimle yaptığı görüşmede takımda kalmak istediğini söylemiş ve toparlanacağının sözünü vermişti.
SATIN ALMASI ZORUNLU DEĞİL
Sarı-kırmızılılar, Ndombele'nin 3.1 milyon Euro olan garanti ücretini dikkate alıyor.
Yönetim, olası fesihte bu rakamın tamamını ödemek yerine Ndombele'den sezonun ikinci yarısında faydalanma kararı aldı.
Ndombele sezon başında satın alma opsiyonu ile Tottenham'dan bedelsiz kiralanmıştı.
Tecrübeli oyuncunun 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ise zorunlu değil.
Fransız futbolcu sarı-kırmızılı formayı 13 maçta giydi.
27 yaşındaki oyuncunun skor katkısı bulunmuyor.
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