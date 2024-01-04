Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Spinazzola'nın menajerinden Galatasaray'a müjdeli haber!

TRANSFER HABERİ - Spinazzola'nın menajerinden Galatasaray'a müjdeli haber!

Ara transfer döneminde sol beke takviye yapmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişme yaşanıyor. Cimbom Roma'dan ayrılması beklenen Leonardo Spinazzola'nın peşine düşmüştü. İtalyan yıldız oyuncunun menajeri taraftarı heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | (Enes Cevahirci / Dış haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 14:14 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 15:01
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Spinazzola'nın menajerinden Galatasaray'a müjdeli haber!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

TRANSFER HABERİ - Spinazzola'nın menajerinden Galatasaray'a müjdeli haber!

3 kulvarda mücadele eden sarı kırmızılılar kadrosunu genişletmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Spinazzola'nın menajerinden Galatasaray'a müjdeli haber!

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Okan Buruk yönetime transfer mesajını iletti.

TRANSFER HABERİ - Spinazzola'nın menajerinden Galatasaray'a müjdeli haber!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray önceliğini sol bek bölgesine verdi.

TRANSFER HABERİ - Spinazzola'nın menajerinden Galatasaray'a müjdeli haber!

Angelino ve Kazımcan'ın performansından memnun kalmayan Okan Buruk, yönetime raporunu sundu.

TRANSFER HABERİ - Spinazzola'nın menajerinden Galatasaray'a müjdeli haber!

Galatasaray, sezon başında RB Leipzig forması giyen Angelino'yu kiralamıştı.

TRANSFER HABERİ - Spinazzola'nın menajerinden Galatasaray'a müjdeli haber!

Angelino transferiyle ses getiren sarı-kırmızılılar, İspanyol sol bekten istediği katkıyı alamadı.

TRANSFER HABERİ - Spinazzola'nın menajerinden Galatasaray'a müjdeli haber!

Sezon başında kadrosuna önemli isimleri dahil eden Galatasaray, Avrupa kupalarında başarılı olmak için yine aynı doğrultuda hamlelerini yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Spinazzola'nın menajerinden Galatasaray'a müjdeli haber!

Hedefteki isim ise Serie A ekibi Roma'da forma giyen Leonardo Spinazzola.

TRANSFER HABERİ - Spinazzola'nın menajerinden Galatasaray'a müjdeli haber!

İtalyan yıldız oyuncunun menajeri Davide Lippi, transfer hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Spinazzola'nın menajerinden Galatasaray'a müjdeli haber!

Lippi, Sport Mediaset'e verdiği röportajda, Leonardo Spinazzola'nın Ocak ayında ya da yaz transfer döneminde Roma'dan ayrılmak istediğini doğruladı.

TRANSFER HABERİ - Spinazzola'nın menajerinden Galatasaray'a müjdeli haber!

Lippi, "Spinazzola'nın Roma'yla yeni bir anlaşma şansı yok.

TRANSFER HABERİ - Spinazzola'nın menajerinden Galatasaray'a müjdeli haber!

Ocak piyasasının nasıl gelişeceğini göreceğiz aksi takdirde sözleşmesi sona erecek." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Spinazzola'nın menajerinden Galatasaray'a müjdeli haber!

Ayrıca haberde, Galatasaray ve Suudi Pro Ligi kulüplerinin de bulunduğu çeşitli takımlarla ilişki kuruldu ancak somut bir teklif gelmediğine de değinildi.

TRANSFER HABERİ - Spinazzola'nın menajerinden Galatasaray'a müjdeli haber!

30 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi 6 ay sonra bitiyor.

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