TRANSFER HABERİ - Spinazzola'nın menajerinden Galatasaray'a müjdeli haber!
Ara transfer döneminde sol beke takviye yapmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişme yaşanıyor. Cimbom Roma'dan ayrılması beklenen Leonardo Spinazzola'nın peşine düşmüştü. İtalyan yıldız oyuncunun menajeri taraftarı heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | (Enes Cevahirci / Dış haberler)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 14:14 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 15:01
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray önceliğini sol bek bölgesine verdi.
Angelino ve Kazımcan'ın performansından memnun kalmayan Okan Buruk, yönetime raporunu sundu.
Galatasaray, sezon başında RB Leipzig forması giyen Angelino'yu kiralamıştı.
Angelino transferiyle ses getiren sarı-kırmızılılar, İspanyol sol bekten istediği katkıyı alamadı.
Sezon başında kadrosuna önemli isimleri dahil eden Galatasaray, Avrupa kupalarında başarılı olmak için yine aynı doğrultuda hamlelerini yapmayı planlıyor.
Hedefteki isim ise Serie A ekibi Roma'da forma giyen Leonardo Spinazzola.
İtalyan yıldız oyuncunun menajeri Davide Lippi, transfer hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
Lippi, Sport Mediaset'e verdiği röportajda, Leonardo Spinazzola'nın Ocak ayında ya da yaz transfer döneminde Roma'dan ayrılmak istediğini doğruladı.
Lippi, "Spinazzola'nın Roma'yla yeni bir anlaşma şansı yok.
Ocak piyasasının nasıl gelişeceğini göreceğiz aksi takdirde sözleşmesi sona erecek." ifadelerini kullandı.
Ayrıca haberde, Galatasaray ve Suudi Pro Ligi kulüplerinin de bulunduğu çeşitli takımlarla ilişki kuruldu ancak somut bir teklif gelmediğine de değinildi.
30 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi 6 ay sonra bitiyor.
Spinazzola kariyerinde İtalya dışında kulüpte oynamadı.
DİĞER