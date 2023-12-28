Bilal El Khannouss transferinde ortalık karıştı! Galatasaray'a 5 rakip
Son dakika spor haberi: On numara bölgesine gelecek vaat eden bir ismi kadrosuna katmak isteyen Galalatasaray, Genk forması giyen Bilal El Khannouss'u gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların girişimlerde bulunduğu 19 yıldızın transferinde ortalık karıştı. Yıldız isme Avrupa'dan 5 talip daha çıktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Galatasaray, Genk forması giyen 19 yaşındaki oyuncu Bilal El Khannouss'u listesine aldı.
Bu sezon Belçika ekibinde gösterdiği performansla dikkat çeken Faslı oyuncu, transferin gözdesi konumuna geldi.
TRANSFERDE DEV YARIŞ!
El Khannouss'u renklerine bağlamak için temaslara başlayan sarı-kırmızılılar, dev bir yarışın içine girdi.
5 TALİBİ DAHA VAR!
Le360sport'ta yer alan habere göre; 19 yaşındaki futbolcuya Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisi var.
Galatasaray'ın yanı sıra Roma, Atletico Madrid, Leipzig, Benfica ve Marsilya'nın da El Khannouss transferinde devrede olduğu öne sürüldü.
Yapılacak transfer görüşmeleri, genç oyuncunun son durumu konusunda belirleyici olacak.
Bu sezon Genk'te 34 maçta sahaya çıkan El Khannouss, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Faslı futbolcu ülkesinin milli takımında ise 3 maçta görev aldı.
Bilal El Khannouss'un Genk'teki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.
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