Haberler Galatasaray Bilal El Khannouss transferinde ortalık karıştı! Galatasaray'a 5 rakip

Bilal El Khannouss transferinde ortalık karıştı! Galatasaray'a 5 rakip

Son dakika spor haberi: On numara bölgesine gelecek vaat eden bir ismi kadrosuna katmak isteyen Galalatasaray, Genk forması giyen Bilal El Khannouss'u gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların girişimlerde bulunduğu 19 yıldızın transferinde ortalık karıştı. Yıldız isme Avrupa'dan 5 talip daha çıktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 10:15
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BURAK ŞENTÜRK
Bilal El Khannouss transferinde ortalık karıştı! Galatasaray'a 5 rakip

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uğraş verdiği Bilal El Khannouss'in transferinde ortalık karıştı.

Bilal El Khannouss transferinde ortalık karıştı! Galatasaray'a 5 rakip

Ocak ayını hareketli geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılar, on numara bölgesine takviye hedefliyor.

Bilal El Khannouss transferinde ortalık karıştı! Galatasaray'a 5 rakip

Genç ve potansiyeli yüksek isimleri hedefine alan Cimbom, rotasını Belçika'ya çevirdi.

Bilal El Khannouss transferinde ortalık karıştı! Galatasaray'a 5 rakip

Galatasaray, Genk forması giyen 19 yaşındaki oyuncu Bilal El Khannouss'u listesine aldı.

Bilal El Khannouss transferinde ortalık karıştı! Galatasaray'a 5 rakip

Bu sezon Belçika ekibinde gösterdiği performansla dikkat çeken Faslı oyuncu, transferin gözdesi konumuna geldi.

Bilal El Khannouss transferinde ortalık karıştı! Galatasaray'a 5 rakip

TRANSFERDE DEV YARIŞ!
El Khannouss'u renklerine bağlamak için temaslara başlayan sarı-kırmızılılar, dev bir yarışın içine girdi.

Bilal El Khannouss transferinde ortalık karıştı! Galatasaray'a 5 rakip

5 TALİBİ DAHA VAR!
Le360sport'ta yer alan habere göre; 19 yaşındaki futbolcuya Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisi var.

Bilal El Khannouss transferinde ortalık karıştı! Galatasaray'a 5 rakip

Galatasaray'ın yanı sıra Roma, Atletico Madrid, Leipzig, Benfica ve Marsilya'nın da El Khannouss transferinde devrede olduğu öne sürüldü.

Bilal El Khannouss transferinde ortalık karıştı! Galatasaray'a 5 rakip

Yapılacak transfer görüşmeleri, genç oyuncunun son durumu konusunda belirleyici olacak.

Bilal El Khannouss transferinde ortalık karıştı! Galatasaray'a 5 rakip

Bu sezon Genk'te 34 maçta sahaya çıkan El Khannouss, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Bilal El Khannouss transferinde ortalık karıştı! Galatasaray'a 5 rakip

Faslı futbolcu ülkesinin milli takımında ise 3 maçta görev aldı.

Bilal El Khannouss transferinde ortalık karıştı! Galatasaray'a 5 rakip

Bilal El Khannouss'un Genk'teki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

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