Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

IFFHS'nin son oluşturduğu verilere göre ilk 20 sırada yer alan takımlar ve Türk takımlarının sıralamaları belli oldu. 1- Manchester City 2- Real Madrid 3- Inter 4- Al Ahly 5- PSV 6- Palmeiras 7- Fluminense 8- Flamengo 9- Bayer Leverkusen 10- Fortaleza 11- Fiorentina 12- Porto 13- Sao Paulo 14- Barcelona 15- Roma 16- Bayern Münih 17- Sporting Lizbon 18- Manchester United 19- Libertad 20- Internacional 30- Fenerbahçe 44- Galatasaray 114- Beşiktaş 181- Yukatel Adana Demirspor 229- RAMS Başakşehir 270- Trabzonspor 351- Vavacars Fatih Karagümrük 368- EMS Yapı Sivasspor 382- MKE Ankaragücü