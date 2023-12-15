Haberler Galatasaray Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

SON DAKİKA: Dünya kulüpler sıralaması güncellendi. İşte son oluşan sıralamada Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralamadaki yeri ve detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 21:51
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

IFFHS'nin son oluşturduğu verilere göre ilk 20 sırada yer alan takımlar ve Türk takımlarının sıralamaları belli oldu.

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

1- Manchester City

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

2- Real Madrid

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

3- Inter

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

4- Al Ahly

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

5- PSV

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

6- Palmeiras

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

7- Fluminense

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

8- Flamengo

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

9- Bayer Leverkusen

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

10- Fortaleza

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

11- Fiorentina

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

12- Porto

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

13- Sao Paulo

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

14- Barcelona

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

15- Roma

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

16- Bayern Münih

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

17- Sporting Lizbon

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

18- Manchester United

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

19- Libertad

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

20- Internacional

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

30- Fenerbahçe

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

44- Galatasaray

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

114- Beşiktaş

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

181- Yukatel Adana Demirspor

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

229- RAMS Başakşehir

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

270- Trabzonspor

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'a kötü haber! Yeni takımı...
G.Saray'a gelecek mi? Ortiz'den transfer cevabı
TSK PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2023 | TSK KPSS'siz personel alımı başvuru şartları, son başvuru tarihi
1 OCAK HASTANELER AÇIK MI 2023? | 1 Ocak sağlık ocağı, ASM'ler, eczaneler açık mı?
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız CANLI İZLE!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! 4 büyükler... Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! 4 büyükler... 21:51
G.Saray'a kötü haber! Yeni takımı... G.Saray'a kötü haber! Yeni takımı... 21:45
G.Saray'a gelecek mi? Ortiz'den transfer cevabı G.Saray'a gelecek mi? Ortiz'den transfer cevabı 21:06
Fenerbahçe Beko - Monaco maçı CANLI Fenerbahçe Beko - Monaco maçı CANLI 20:41
O sözleşmeyi sonlandırdı! İşte F.Bahçe'nin yeni yıldızı O sözleşmeyi sonlandırdı! İşte F.Bahçe'nin yeni yıldızı 19:50
Fırtına'da hazırlıklar sürüyor Fırtına'da hazırlıklar sürüyor 19:14
Daha Eski
Aboubakar'dan flaş transfer itirafı! Aboubakar'dan flaş transfer itirafı! 18:34
Beşiktaş'a ayrılık! Eski takımına dönüyor Beşiktaş'a ayrılık! Eski takımına dönüyor 18:30
G.Saray'da Kerem gelişmesi! İtalyanlar teklif yapacak... G.Saray'da Kerem gelişmesi! İtalyanlar teklif yapacak... 18:25
Yalçın'dan Beşiktaş iddialarına yanıt! "Rıza Çalımbay..." Yalçın'dan Beşiktaş iddialarına yanıt! "Rıza Çalımbay..." 17:43
Sivasspor'da Başakşehir mesaisi devam ediyor! Sivasspor'da Başakşehir mesaisi devam ediyor! 16:23
Beşiktaş R. Madridli yıldızın peşinde! Beşiktaş R. Madridli yıldızın peşinde! 15:56