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Ndombele'ye sürpriz talip!
Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Tanguy Ndombele için önemli bir gelişme yaşandı. Fransız basınında yer alan haberlere göre; Lyon, Fransız merkez orta sahayı kadrosuna katmak istiyor. Fransa Ligi'nde çok zor günler geçiren ve son sırada yer alan Lyon'un bu transferde ısrarcı olacağı ifade ediliyor. Bu durum Galatasaray için de bir fırsat oluşturacak ve Ndombele'nin yerine yeni bir isim transfer edilecek.
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