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Kopenhag Galatasaray maçı öncesi açıklama yaptı

Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da gözler bu maça çevrildi. Danimarka ekibi ise bu karşılaşma öncesi açıklama yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 14:31
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Kopenhag Galatasaray maçı öncesi açıklama yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, gruptan çıkmak için mutlak kazanmak zorunda olduğu maçta Kopenhag'a konuk olacak.

Parken Stadyumu'nda oynanacak bu mücadele öncesi Kopenhag'dan bir açıklama geldi.

Danimarka ekibi, yaptığı açıklamada maçta taraftarların dikkat etmesi gerekenlere yer verdi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Galatasaray renklerini, formanızı, kıyafetinizi, atkınızı ve benzerlerini sadece deplasman tribününde giyebilirsiniz.

Galatasaray lehine tezahüratları sadece deplasman tribününde yapabilirsiniz.

Bu kurallara uymamanız halinde, para iadesi almadan stadyuma giremezsiniz, girdiyseniz çıkarılırsınız.

Bu nedenle koltuklarınızı tekrar satmamanızı önemle tavsiye ederiz. Kısmen bunları satın aldığınız fiyattan daha yüksek bir fiyata satmak yasa dışı olduğu için, kısmen de güvenlik nedenleriyle, çünkü Kopenhag taraftarları ile konuk takım taraftarlarının tribünlere karışmasını istemiyoruz.

Güvenlik gerekçesiyle polis, Galatasaray taraftarlarının maçtan sonra bir saate kadar alıkonulması talimatını vermiştir.

Bununla ilgili bilgiler stadyumda sergilenecek ve hoparlörlerden duyurulacaktır.

Kopenhag'ın iletişim müdürü Jes Mortensen, Galatasaray ile oynanacak maç için geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, taraftarların stadyuma girişi ve tribünlerle ilgili önlem alacaklarını söylemişti.

Kopenhag ile Galatasaray arasındaki mücadele 12 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.

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