Ocak operasyonu! Galatasaray'da 4 ayrılık birden

Ara transfer dönemi için hazırlıklarına başlayan Galatasaray, operasyon için düğmeye bastı.
Ara transfer dönemi için hazırlıklarına başlayan Galatasaray, operasyon için düğmeye bastı.
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Aslan, iddiasını daha da artırmak istiyor.
Ligde topladığı 37 puanla lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ise işini son maça bıraktı.
Manchester United ile 3-3 berabere kalan Cimbom, Kopenhag deplasmanında kazanıp gruptan çıkmayı amaçlıyor.
Ocak ayındaki ara transfer dönemine büyük önem veren sarı-kırmızılılar, eksik bölgelere nokta atışı yapmayuı hedefliyor.
Doğrudan katkı verecek takviyeler yapmak isteyen Aslan, listesini belirledi.
Yıldız isimleri gündemine alan Galatasaray'da mevcut oyuncuların da son durumu merak konusu oldu.
Teknik direktör Okan Buruk'un kadro planlamasına göre hareket eden yönetim, kadroda düşünülmeyen oyunculara veda edecek.
Öte yandan bonservis geliri getirecek futbolculara da veda edilmesi gündemde.
İşte operasyonun detayları...
NDOMBELE BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI!
Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Ndombele, istenen performansı sergileyemedi.
Fiziki görüntüsü de tepki çeken Fransız orta saha, teknik heyetin gözüne giremedi.
İstenen verim alınamayan Ndombele'nin 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonu kullanılmayacak.
Ocak ayında Tottenham ile görüşme planlayan Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesini feshetmek için hamle yapacak.
Ndombele ile yollarını ayırmayı amaçlayan Aslan, ocak ayında yerine takviye planlıyor.
ANGELINO DA GİDİYOR!
İspanyol sol bek Angelino da performansından memnun kalınmayan bir diğer isim oldu.
Forma bulduğu maçlarda beklenen patlamayı yapamayan 26 yaşındaki oyuncu, gözden düştü.
Angelino'nun 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma şartının devreye girmemesi için önümüzdeki maçlarda tercih edilmesi beklenmiyor.
Sol bek transferi için kolları sıvayan yönetim, listedeki yıldızlardan birini kadrosuna katacak.
SACHA BOEY ADA'YA!
Galatasaray'ın yıldız sağ beki Sacha Boey, hayali olan İngiltere Premier Lig'e adım adım yaklaşıyor.
Performansıyla göz kamaştıran genç oyuncunun talipleri sürekli artıyor.
Arsenal'ın bir süredir peşinde olduğu 23 yaşındaki oyuncu için Manchester United da devreye girdi.
İngiliz devinin ocak ayında transfer için hamle yapacağı iddia ediliyor.
NELSSON AYRILIYOR!
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un da ocak ayında ayrılması bekleniyor.
25 yaşındaki futbolcu, Davinson Sanchez'in transfer edilmesiyle ikinci planda kaldı.
Formasını kaptıran Nelsson, ara transfer döneminde ayrılığı kafasına koydu.
Ayrılığa onay veren Galatasaray yönetimi de talip olan takımlarla bonservis pazarlığına oturacak.
Yıldız oyuncudan minimum 10 milyon euro bonservis geliri bekleniyor.
Nelsson'dan gelecek olan bonservis, yapılacak transferlerde kaynak olarak kullanılacak.