Haberler Galatasaray Ocak operasyonu! Galatasaray'da 4 ayrılık birden

Ocak operasyonu! Galatasaray'da 4 ayrılık birden

Son dakika spor haberi: Ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da peş peşe ayrılıklar yaşanması gündeme geldi. Yıldız isimleri listesine alan sarı-kırmızılılarda yaşanacak vedalar sonrası planlar yeniden gözden geçirilecek. Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen 3 isim ve transferin gözdesi konumundaki o yıldıza yol göründü. İşte o futbolcular ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 10:29
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ocak operasyonu! Galatasaray'da 4 ayrılık birden

Manchester United ile 3-3 berabere kalan Cimbom, Kopenhag deplasmanında kazanıp gruptan çıkmayı amaçlıyor.

Ocak operasyonu! Galatasaray'da 4 ayrılık birden

Ocak ayındaki ara transfer dönemine büyük önem veren sarı-kırmızılılar, eksik bölgelere nokta atışı yapmayuı hedefliyor.

Ocak operasyonu! Galatasaray'da 4 ayrılık birden

Doğrudan katkı verecek takviyeler yapmak isteyen Aslan, listesini belirledi.

Ocak operasyonu! Galatasaray'da 4 ayrılık birden

Yıldız isimleri gündemine alan Galatasaray'da mevcut oyuncuların da son durumu merak konusu oldu.

Ocak operasyonu! Galatasaray'da 4 ayrılık birden

Teknik direktör Okan Buruk'un kadro planlamasına göre hareket eden yönetim, kadroda düşünülmeyen oyunculara veda edecek.

Ocak operasyonu! Galatasaray'da 4 ayrılık birden

Öte yandan bonservis geliri getirecek futbolculara da veda edilmesi gündemde.

İşte operasyonun detayları...

Ocak operasyonu! Galatasaray'da 4 ayrılık birden

NDOMBELE BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI!
Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Ndombele, istenen performansı sergileyemedi.

Ocak operasyonu! Galatasaray'da 4 ayrılık birden

Fiziki görüntüsü de tepki çeken Fransız orta saha, teknik heyetin gözüne giremedi.

Ocak operasyonu! Galatasaray'da 4 ayrılık birden

İstenen verim alınamayan Ndombele'nin 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonu kullanılmayacak.

Ocak operasyonu! Galatasaray'da 4 ayrılık birden

Ocak ayında Tottenham ile görüşme planlayan Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesini feshetmek için hamle yapacak.

Ocak operasyonu! Galatasaray'da 4 ayrılık birden

Ndombele ile yollarını ayırmayı amaçlayan Aslan, ocak ayında yerine takviye planlıyor.

Ocak operasyonu! Galatasaray'da 4 ayrılık birden

ANGELINO DA GİDİYOR!
İspanyol sol bek Angelino da performansından memnun kalınmayan bir diğer isim oldu.

Ocak operasyonu! Galatasaray'da 4 ayrılık birden

Forma bulduğu maçlarda beklenen patlamayı yapamayan 26 yaşındaki oyuncu, gözden düştü.

Ocak operasyonu! Galatasaray'da 4 ayrılık birden

Angelino'nun 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma şartının devreye girmemesi için önümüzdeki maçlarda tercih edilmesi beklenmiyor.

Ocak operasyonu! Galatasaray'da 4 ayrılık birden

Sol bek transferi için kolları sıvayan yönetim, listedeki yıldızlardan birini kadrosuna katacak.

Ocak operasyonu! Galatasaray'da 4 ayrılık birden

SACHA BOEY ADA'YA!
Galatasaray'ın yıldız sağ beki Sacha Boey, hayali olan İngiltere Premier Lig'e adım adım yaklaşıyor.

Ocak operasyonu! Galatasaray'da 4 ayrılık birden

Performansıyla göz kamaştıran genç oyuncunun talipleri sürekli artıyor.

Ocak operasyonu! Galatasaray'da 4 ayrılık birden

Arsenal'ın bir süredir peşinde olduğu 23 yaşındaki oyuncu için Manchester United da devreye girdi.

Ocak operasyonu! Galatasaray'da 4 ayrılık birden

İngiliz devinin ocak ayında transfer için hamle yapacağı iddia ediliyor.

Ocak operasyonu! Galatasaray'da 4 ayrılık birden

NELSSON AYRILIYOR!
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un da ocak ayında ayrılması bekleniyor.

Ocak operasyonu! Galatasaray'da 4 ayrılık birden

25 yaşındaki futbolcu, Davinson Sanchez'in transfer edilmesiyle ikinci planda kaldı.

Ocak operasyonu! Galatasaray'da 4 ayrılık birden

Formasını kaptıran Nelsson, ara transfer döneminde ayrılığı kafasına koydu.

Ocak operasyonu! Galatasaray'da 4 ayrılık birden

Ayrılığa onay veren Galatasaray yönetimi de talip olan takımlarla bonservis pazarlığına oturacak.

Ocak operasyonu! Galatasaray'da 4 ayrılık birden

Yıldız oyuncudan minimum 10 milyon euro bonservis geliri bekleniyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da kırmızı alarm! Zaha...
G.Saray eski yıldızını getiriyor!
Yüksek Lisans yapmak için ALES puanı kaç olmalı?
ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 ALES sonuçları açıklandı
GTA 6 ÇIKIŞ TARİHİ | GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 PS4'e çıkacak mı? SÜRPRİZ DETAY!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor gözünü kupaya çevirdi! Trabzonspor gözünü kupaya çevirdi! 10:36
NBA'de Pacers ve Pelicans yarı finale kaldı! NBA'de Pacers ve Pelicans yarı finale kaldı! 10:35
Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Galatasaray'da 4 ayrılık birden! 10:28
G.Saray'ın ara transfer bombası! G.Saray'ın ara transfer bombası! 10:24
G.Saray eski yıldızını getiriyor! G.Saray eski yıldızını getiriyor! 10:01
Leiga Varşova Bahçeşehir'e konuk oluyor! Leiga Varşova Bahçeşehir'e konuk oluyor! 09:55
Daha Eski
Osayi'nin pozisyonu penaltı mı? Çakar yorumladı Osayi'nin pozisyonu penaltı mı? Çakar yorumladı 09:53
Scoutlar yine izledi! İşte yapılacak teklif Scoutlar yine izledi! İşte yapılacak teklif 09:33
Torino rahat kazandı! Torino rahat kazandı! 00:50
Celta Vigo ile Cadiz yenişemedi! Celta Vigo ile Cadiz yenişemedi! 01:04
Celta Vigo ile Cadiz yenişemedi! Celta Vigo ile Cadiz yenişemedi! 01:05
Bir oyuncu bazen ‘çok’ oyuncu Bir oyuncu bazen ‘çok’ oyuncu 07:38