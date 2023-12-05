Buruk'a yanıt verdi

Kopenhag forması giyen Rasmus Falk, Aarhus maçının ardından Okan Buruk'un açıklamalarıyla ilgili konuştu. Falk, "Bayern Münih'in geri çekilen bir takım olduğu izlenimini edindinizmi?" şeklindeki soruya, "Hayır. Oradaki oyuncularla da konuştum. Geri çekilmelerini sağlayabileceğimi umuyordum. Maçın bitmesine yakın dakikalarda onlara, "Yapacak bir şeyiniz yok" demeye çalıştım ama etkili olmadı" dedi. Golsüz biten Bayern-Kopenhag maçının ardından Buruk, "İlk defa rotasyon yaptılar ve maçın içinde kazanmak istiyormuş gibi bir görüntü sergilemediler" ifadelerini kullanmıştı.