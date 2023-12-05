Avrupa'da fırtına estirdi

Okan Buruk ligdeki başarısını bu sezon Avrupa'ya da taşıdı. Şampiyonlar Ligi'nde 3 eleme turu geçen Buruk'lu Galatasaray grup aşamasında dev rakipleri karşısında adeta devleşti. M.United'ı deplasmanda yenen Buruk, İngiliz ekibiyle evinde ise berabere kaldı. Buruk, Bayern'e karşı içeride-dışarıda iyi futbol oynamasına rağmen sahadan yenik ayrıldı. Ama futboluyla herkesten övgü aldı. Grubun ilk maçında Kopenhag'la berabere kalan Buruk şimdi son maçta Danimarka ekibini yenerek son 16'ya kalmanın planlarını yapıyor.

5. YILDIZ YÜKLENIYOR

Süper Lig'de geçen sezon Okan Buruk yönetiminde 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 24. kupayı almak için emin adımlarla yoluna devam ediyor. Eğer zafere ulaşabilirse 5. yıldızı takmak için de önünde 1 şampiyonluk kalmış olacak. Galatasaray, 2001-02 sezonunda 3., 2014-15 sezonun da 4. yıldızı ilk takım olma unvanına ulaştı.

KOLTUĞA YERLEŞTİ

Okan Buruk, Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna oturduktan sonra 4 büyüklerde birçok hoca değişimi yaşandı. Beşiktaş bu dönemde Valerien İsmail, Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'la çalıştı. Fenerbahçe Jorge Jesus'la rekabete giriş yaparken, bu sezon İsmail Kartal'ı getirdi. Trabzonspor'da ise Okan Buruk'a karşı Abdullah Avcı, Orhan Ak, İhsan Derelioğlu, Nenad Bjelica görev yaptı. Ezeli rakipleri bu sezon da sıkıntılar yaşarken Okan Buruk aldığı başarılı sonuçlarla koltuğunu sağlama almış durumda.