Haberler Galatasaray Avrupa'da fırtına estirdi

Avrupa'da fırtına estirdi

Okan Buruk ligdeki başarısını bu sezon Avrupa'ya da taşıdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avrupa'da fırtına estirdi

Okan Buruk ligdeki başarısını bu sezon Avrupa'ya da taşıdı. Şampiyonlar Ligi'nde 3 eleme turu geçen Buruk'lu Galatasaray grup aşamasında dev rakipleri karşısında adeta devleşti. M.United'ı deplasmanda yenen Buruk, İngiliz ekibiyle evinde ise berabere kaldı. Buruk, Bayern'e karşı içeride-dışarıda iyi futbol oynamasına rağmen sahadan yenik ayrıldı. Ama futboluyla herkesten övgü aldı. Grubun ilk maçında Kopenhag'la berabere kalan Buruk şimdi son maçta Danimarka ekibini yenerek son 16'ya kalmanın planlarını yapıyor.

5. YILDIZ YÜKLENIYOR

Süper Lig'de geçen sezon Okan Buruk yönetiminde 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 24. kupayı almak için emin adımlarla yoluna devam ediyor. Eğer zafere ulaşabilirse 5. yıldızı takmak için de önünde 1 şampiyonluk kalmış olacak. Galatasaray, 2001-02 sezonunda 3., 2014-15 sezonun da 4. yıldızı ilk takım olma unvanına ulaştı.

KOLTUĞA YERLEŞTİ

Okan Buruk, Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna oturduktan sonra 4 büyüklerde birçok hoca değişimi yaşandı. Beşiktaş bu dönemde Valerien İsmail, Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'la çalıştı. Fenerbahçe Jorge Jesus'la rekabete giriş yaparken, bu sezon İsmail Kartal'ı getirdi. Trabzonspor'da ise Okan Buruk'a karşı Abdullah Avcı, Orhan Ak, İhsan Derelioğlu, Nenad Bjelica görev yaptı. Ezeli rakipleri bu sezon da sıkıntılar yaşarken Okan Buruk aldığı başarılı sonuçlarla koltuğunu sağlama almış durumda.

DİĞER
Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir’in sadık dostu Emir Gardaşov geliyor!
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail soykırıma devam ediyor: Gazze’de kara saldırısı genişledi
Pozisyon penaltı mı? Toroğlu yorumladı...
O pozisyonda elle müdahale var mı? Toroğlu değerlendirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da o isim 10 milyon Euro'luk teklifte yolcu!
Buruk o kritik maçlardaki savunma planını yaptı!
ÖNCE KARA BULUTLAR ARDINDAN SAĞANAK ☁ Sıcaklık düşmeye devam edecek (5 Aralık hava durumu)
📺 tv8 İZLE | tv8 frekans bilgileri | tv8 CANLI YAYIN İZLE
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bir oyuncu bazen ‘çok’ oyuncu Bir oyuncu bazen ‘çok’ oyuncu 07:38
Celta Vigo ile Cadiz yenişemedi! Celta Vigo ile Cadiz yenişemedi! 01:05
Celta Vigo ile Cadiz yenişemedi! Celta Vigo ile Cadiz yenişemedi! 01:04
Torino rahat kazandı! Torino rahat kazandı! 00:50
Torino rahat kazandı! Torino rahat kazandı! 00:48
F.Bahçe'nin Krunic teklifi belli oldu! F.Bahçe'nin Krunic teklifi belli oldu! 00:24
Daha Eski
G.Saray'da pazarlıklar sürüyor! G.Saray'da pazarlıklar sürüyor! 00:14
G.Saray'da o isim 10 milyon Euro'luk teklifte yolcu! G.Saray'da o isim 10 milyon Euro'luk teklifte yolcu! 23:59
"F.Bahçe hak etti!" "F.Bahçe hak etti!" 23:55
Şaşırtan takas teklifi! Icardi'ye karşılık... Şaşırtan takas teklifi! Icardi'ye karşılık... 23:55
Transfer müjdesi! Hocası göndermek istiyor Transfer müjdesi! Hocası göndermek istiyor 23:55
G.Saray'da şok gelişme! Zaniolo geliyor yıldız isim gidiyor G.Saray'da şok gelişme! Zaniolo geliyor yıldız isim gidiyor 23:55